﻿Gewalt am Kronsberg: Erste Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch

Was tun gegen Gewalt und Vandalismus, der seit Jahren von einer Gruppe Jugendlicher am Kronsberg in Hannover ausgeht? Anwohner fühlen sich in ihrer Nachbarschaft nicht mehr sicher, Politik und Polizei suchen nach Lösungen. Nun liegen die ersten Vorschläge vor.

Bemerode. Neue Freizeitmöglichkeiten im Wohnquartier, Gewaltprävention in Kitas und an Grundschulen, Ausweitung der Öffnungszeiten im Stadtteilzentrum Krokus: In einem Gespräch mit dieser Redaktion haben die Fraktionsspitzen im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode jetzt erste Ideen vorgestellt, wie die Gewalt und der Vandalismus, die von einer Gruppe Jugendlicher am Kronsberg seit mehreren Jahren ausgeht, wirksam und nachhaltig eingedämmt werden könnte. Konkrete Vorhaben will der Bezirksrat beim nächsten öffentlichen Bürgerdialog vorstellen, der im März vor den Osterferien im Krokus stattfinden soll. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Das, was nun auf dem Tisch liege, sei das Ergebnis interfraktioneller Treffen in den zurückliegenden Wochen gewesen, betonten die Fraktionschefs von CDU, SPD, Grünen und FDP. Ein Alleingang der Politik soll das aber nicht werden. „Alle, die mithelfen wollen, sind eingeladen, uns zu unterstützen“, sagt Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD). Dinge anstoßen und Leute zusammenbringen, das sei die Rolle des Bezirksrates, ergänzt Norman Ranke (FDP). „Wir sind auch keine Experten bei der Jugend-und Sozialarbeit. Wir können sie aber heranholen“, sagt Christine Jochem, die Fraktionsvorsitzende des Grünen. Der Bezirksrat begrüßt etwa ausdrücklich die Bildung der Bürgerinitiative „Wir am Kronsberg“, die sich für ein lebendiges und offenes Wohnquartier einsetzt. Auch Vereine wie der TSV Bemerode oder Institutionen sollen eingebunden werden.

Flächendeckende Gewaltprävention an Kitas und Grundschulen

Grundlage dessen, was der Bezirksrat angehen will, bilden die Wünsche, Vorstellungen und Ideen, die beim Bürgerdialog Mitte Dezember mit rund 200 Besuchern vorgetragen worden waren. „Die sind wir im Prinzip Punkt für Punkt durchgegangen“, erläutert Rödel. Er sagt aber auch, vieles sei von finanziellen Möglichkeiten abhängig, etwa von Fördermitteln oder von der Unterstützung durch die Stadt Hannover. Und: „Es geht uns um Nachhaltigkeit. Um Dinge, die wir dauerhaft am Kronsberg etablieren“, fügt der Bezirksbürgermeister hinzu.

Ideenfindung: Beim Bürgerdialog im Krokus zur Straßengewalt im Wohnquartier Kronsberg wurden Ideen und Anregungen zur Befriedung vorgetragen, die der Stadtbezirksrat nun abarbeitet. © Quelle: Andreas Voigt

Dazu gehören etwa flächendeckende Gewaltpräventionsangebote in den Kitas und an den Grundschulen im Wohnquartier, auch mithilfe des Kinderschutzbundes. Täter-Opfer-Gespräche, die das Jugendzentrum Bemerode vor einigen Jahren schon angeboten hatten, soll es wieder geben, dann zusammen mit Staatsanwaltschaft und der Opferhilfe Weißer Ring. Auch Therapie-Programme für bereits straffällig gewordene Jugendliche, die es bereits gebe, von denen aber kaum jemand wisse, führt der Bezirksrat als Idee mit an.

Dialog gefunden: Polizei will Bürgersprechstunde fortführen

Bei den Freizeitaktivitäten haben die Fraktionen einen bunten Strauß an Maßnahmen zusammengetragen. Dazu zählen unter anderem längere Öffnungszeiten im Krokus, der Wiederaufbau der „Schutzhütte“, Mitternachtssport, eine Skater-und BMX-Anlage, ein beleuchteter Bolzplatz. Ob auch das Chilli-Chill-Cafe wieder öffnet, wie von Jugendlichen gewünscht, da hält sich der Bezirksrat eher bedeckt. Das hänge vom Geld und vom Personal ab, hieß es unisono.

Weiterhin führt die Polizei ihre Bürgersprechstunde am Thie fort, die sie 14-tägig mittwochs seit Ende Dezember anbietet. Terminiert war sie bis zum 1. Februar. „Wir haben den Eindruck gewonnen, dass dieses Angebot von den Bürgern angenommen wird und wir auch dadurch mit ihnen weiter im Dialog bleiben“, sagt Polizeioberrätin Vanessa Lehmann, die Leiterin des zuständigen Polizeikommissariats Döhren. Denkbar seien solche Sprechstunden im Stadtbezirk auch an wechselnden Orten. Die genauen Termine gibt die Polizei noch bekannt.