﻿Statt Mobbing und Gewalt: Kinder trainieren Respekt

Hannover. „Wie sage ich Halt! Stopp!?“ Gebannt starren die Kinder auf Abou Cham, ihren Respekttrainer. Der blickt fragend in die Runde. Alle überlegen, dann meldet sich ein Junge: „Ich stehe gerade und stabil.“ „Richtig“, kommentiert der Trainer: „Wir nehmen ein Bein nach vorne wie auf dem Skateboard, machen uns groß, die Hände nach unten, schauen ernst und mit Laserblick direkt in die Augen unseres Gegenübers. Und sagen ruhig und bestimmt Stopp! Aber wir schreien nicht, sonst schreit der andere zurück!“

Reihum wird nun geübt: Stopp sagen. Eigentlich ganz einfach. Aber für die sechs- und siebenjährigen Schüler der Grundschule Beuthener Straße schon eine Herausforderung – selbst in der Übungssituation. „Geh weg!“, „Hör auf“, „Lass mich in Ruhe“, „Tritt nicht auf meine Schuhe“... „Jeder sollte Respekt vor Dir haben“, erklärt der Trainer. Da meldet sich ein Mädchen: „Auch die Viertklässler?“ Abou Cham nickt: „Ja, auch die. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr stark und mutig steht.“

Als „Petze“ zum Lehrer?

Abou Cham arbeitet für die hannoversche Organisation „!Respect“, die für Schulen ein spielerisches Respekt-Training anbietet. Und so sprechen auch die Kinder in Mittelfeld einzelne Situationen aus ihrem Alltag durch. Warum hat jemand keinen Respekt? Was passiert, wenn er trotzdem weiterärgert? Bin ich ein „Baby“ oder eine „Petze“, wenn ich beim Lehrer Hilfe hole?

Viel Input für die Schüler, doch Abou Cham streut immer wieder Spiele ein, mit denen die Kinder das Erlernte üben können. So spielen sie E-Auto fahren auf kleinstem Raum, ohne sich „anzufahren“: „Und was macht ihr, wenn ihr einen Unfall habt?“, fragt Abou Cham. Schnell werden neue Regeln für das Zusammenleben aufgestellt. „Hiermit üben wie die Pausensituation: Alle laufen durcheinander, da kann es schnell mal passieren, dass jemand übersehen wird“, erklärt er der zuschauenden Lehrerin den Hintergrund zum Spiel.

Wie bekomme ich Respekt: Abou Cham übt mit den Kindern ein selbstbewusstes Auftreten. © Quelle: Katrin Kutter

Einige Übungen wirken fast banal – scheinbar: Zum Beispiel, dass man immer mit ernsten „Laser“-Blick seinem Gegenüber in die Augen schaut – und nicht nach unten. „Wir haben hier verschiedene Kulturen – das respektieren wir. Aber es ist auch wichtig, dass sich die Kinder hier positionieren können. Und dazu gehört hier, dass man seinem Gegenüber direkt in die Augen blickt.“

Kinder haben geringere Frustrationstoleranz

Rektor Martin Preisigke hat das Projekt an die Schule geholt: „Während der Pandemie wurden die Kinder häufig übersehen. Und seit Corona beobachten wir eine immer geringere Frustrationstoleranz, die Hemmschwelle wird niedriger.“ Finanzieren konnte Preisigke das Respect-Training über das Corona-Sonderbudget, das den Schulen zur Verfügung gestellt wurde. „Man sieht schon jetzt eine Veränderung auf dem Schulhof.“

Will das Respekttraining langfristig an seine Grundschule holen: Schulleiter Martin Preisigke sieht bereits gute Erfolge seiner Schüler im Umgang miteinander. © Quelle: Katrin Kutter

Die Gründe, warum Kinder so massive Schwierigkeiten im Umgang miteinander haben, sind seiner Meinung nach vielschichtig: „In der Grundschule sind jetzt die Jahrgänge, die durch Corona den Kindergarten verpasst haben – sie konnten kaum Erfahrungen im Sozialverhalten sammeln.“ Aber nicht nur Corona sei ein Grund – in den Klassen treffen Kinder ganz unterschiedlicher Kulturen aufeinander, es gibt durch Krieg und Flucht traumatisierte Kinder, andere erleben unsichere Lebenssituationen, Armut, Perspektivlosigkeit der Eltern – all das erleben schon die kleinen Kinder als großen Druck.

Von daher ist Preisigke besonders glücklich, dass er das Respecttraining für alle Klassen der Beuthener Schule finanzieren konnte. Jede Klasse übt in sechs Stunden intensiv den respektvollen Umgang miteinander, ebenso werden die Lehrer geschult und die Eltern werden bei einem Elternabend aufgeklärt. „So werden alle mit ins Boot geholt“, sagt Preisigke.

„Halt! Ärgere mich nicht!“: Im Umgang miteinander lernen die Kinder beim Respekttraining, dass sie nicht mit jedem befreundet sein müssen, aber jeder sollte vor jedem Respekt haben. © Quelle: Katrin Kutter

Der Schulleiter hofft, dass er auch in den kommenden Jahren das Training finanzieren kann. „Die Klassen würden eine altersgerechte Auffrischung bekommen, damit sich die Inhalte und Regeln festigen. Die neuen Jahrgänge würden in das Programm eingeführt werden“, sagt Preisigke.

Respekttraining wichtig für weiterführende Schulen

Der Schulleiter hält es für entscheidend, das Sozialverhalten verstärkt zu trainieren. Denn die Alarmsignale sind gesamtgesellschaftlich sichtbar: Berichte über Schüler, die gemobbt oder bedroht werden, die verzweifelt sind, sind überall zu finden, ganz abgesehen von den Fällen, in denen Kinder Kinder verletzen oder töten. „Wir müssen frühzeitig anfangen, wenn wir die Kinder noch erreichen können“, mahnt Preisigke. Davon würden auch die weiterführenden Schulen profitieren.

„Wie sollen wir – und das gilt nicht nur für die Grundschulen – den Lehrplan durchhalten, wenn die Basis nicht da ist? Partner-, Gruppenarbeit, auch der Unterricht kann nur funktionieren, wenn die Grundregeln des Zusammenlebens von allen beherzigt werden.“

Dass Kinder ärgern, sei normal, sagt der Rektor, und habe es schon immer gegeben: „Aber die Grenzüberschreitungen nehmen zu. Wir müssen den Kindern Ideen geben, wie sie sich wehren können. Und sie ermutigen, sich Hilfe zu holen – das ist ganz legitim.“

