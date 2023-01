﻿Gewaltopfer geht in Beugehaft: Stadt will weiter Geld für Rettungswagenfahrt

„Wer nicht kämpft, hat schon verloren“: Gewaltopfer Uwe Bretthauer wurde von einem Radfahrer zu Boden geschlagen und weigert sich nun, für den Rettungswagentransport zu zahlen. Am Montag geht er deshalb in Beugehaft.

Hannover. Kontroverse Debatten hat der Fall des Rentners und ehemaligen Kommunalpolitikers Uwe Bretthauer ausgelöst, der als Gewaltopfer seine Krankenwagenfahrt selbst zahlen muss und wegen seiner Weigerung nächste Woche in Beugehaft genommen werden soll. Die Reaktionen reichen von Vorwürfen, er missbrauche das Solidarsystem, bis zur Kritik an einer Justiz, die den Täter nicht belangt. Die Opferhilfeorganisation Weißer Ring fordert unterdessen, dass Leidtragende von Gewalt niemals damit belastet werden dürften, ihre Rechte auch noch einklagen zu müssen.

Nach Gewalttat: Opfer geht am Montag in Beugehaft

Der ehemalige Zahnarzt und FDP-Bezirksratsherr Uwe Bretthauer aus Badenstedt war im September 2021 von einem aggressiven Radfahrer auf dem Kröpcke zu Boden geschlagen worden, nachdem dieser bei einer Kundgebung mit FDP-Parteichef Christian Lindner versucht hatte, mit seinem Lastenrad durch die Fußgängerzone zu fahren. Weil der Mann lautstark gepöbelt habe, dass er mit seinem Rad nicht durch die Menge fahren könne, habe er ihn freundlich angesprochen, sagt Bretthauer. Daraufhin wurde er niedergeschlagen. Zeugen hielten den Täter fest, Bretthauer kam mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.

Der Verdacht bestätigte sich zwar nicht – aber die Stadt fordert gut 300 Euro für den Einsatz des Feuerwehr-Rettungswagens. Das will Bretthauer nicht zahlen – weil er nicht einsieht, dass die Opfer einer Gewalttat anschließend zur Kasse gebeten werden. Der Betrag hat sich wegen Säumniszuschlägen mittlerweile auf 475 Euro erhöht. Montag soll Bretthauer nun in Beugehaft kommen.

Oberbürgermeister Onay verurteilt den Angriff

Ein Stadtsprecher bekräftigte am Mittwoch erneut: „Die Landeshauptstadt und Oberbürgermeister Onay persönlich verurteilen den Angriff auf Herrn Bretthauer und bedauern sehr, was ihm widerfahren ist.“ Die Rechtslage aber sei unstrittig. Die Kostenregelungen „sehen eindeutig eine Zahlungspflicht von Herrn Bretthauer vor“. Er ist privat versichert und hat eine Selbstbeteiligung von 1200 Euro vereinbart, deshalb müsste er die Kosten des Rettungstransportes übernehmen. Er könnte sie dann vom Täter juristisch einfordern, der für die Tat aber nicht mal verurteilt wurde, weil er schon diverse andere Sachen auf dem Kerbholz hatte, die für die Justiz schwerer wogen.

Am Rande dieser Veranstaltung ereignete sich der Vorfall: Wahlkampfrede von FDP-Bundeschef Christian Lindner im September 2021 auf dem Kröpcke in Hannover © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

„Als Opferschutzorganisation haben wir zu solchen Fällen eine klare Meinung“, sagt Helen Wienands, die Niedersachsen-Sprecherin der Organisation Weißer Ring: „Wie auch immer im Einzelfall die Situation zustande gekommen ist, darf es am Ende nie darauf hinauslaufen, dass das Opfer einer Gewalttat auf seinen Krankenhaus-Transportkosten sitzen bleibt.“ Der Kampf um Entschädigungen sei stets ein mühsamer Weg: „Aber so ist es für alle Opfer von Straftaten“, bedauert Wienands den mangelnden Opferschutz in Deutschland.

Der Staat macht es Opfern nicht einfach

Wienands will den Fall des Kommunalpolitikers und Zahnarztes Uwe Bretthauer „nicht im Detail bewerten“, weil sie dafür die genauen Umstände prüfen müsse. Sie arbeitet in Göttingen als Rechtsanwältin und vertritt häufig Opfer von Straf- und Gewalttaten. Im vorliegenden Fall hält sie es für denkbar, dass eine Haftpflichtversicherung den Schaden begleicht. Auch ein Weitergeben der Feuerwehrrechnung an den Staat sei möglich durch Anwendung des Opferentschädigungsgesetzes. Der Vorteil für den ehemaligen Zahnarzt: „Dabei wird nicht nach der Bedürftigkeit des Opfers gefragt, die in diesem Fall ja nicht gegeben zu sein scheint“, sagt Wienands. Das Gesetz gilt aber als sehr sperrig. Auch Wienands bestätigt: „Das Beantragen von Entschädigungen ist wirklich kompliziert.“ Der Staat mache es Opfern nicht einfach.

Will sich nicht beugen: Der ehemalige Zahnarzt, zur Zeit des Übergriffs ehrenamtlicher FDP-Politiker im Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt, hat für Montag eine Vorladung zum Antreten der Beugehaft. © Quelle: Christian Behrens

Das ist die Beugehaft Die Beugehaft ist keine Strafe, sondern ein Mittel des Staates, um Zahlungen oder Auskünfte, etwa zum Vermögen, zu erzwingen. Deshalb hängt die Dauer auch weder von der Höhe der strittigen Summe noch vom Einkommen des Betroffenen ab. Das Gericht legt die Dauer in einem Haftbefehl fest. Sie darf maximal ein halbes Jahr betragen. Erzwingungshaft wird im normalen Vollzug verbracht. Allerdings muss der Betroffene keine Anstaltskleidung tragen, darf Bettwäsche selbst mitbringen und darf sich weigern, mit einer Arbeit nachzugehen oder verurteilten Straftätern untergebracht zu werden.

Unter Lesenden dieser Zeitung hat der Fall kontroverse Debatten ausgelöst, sowohl in Zuschriften wie auch in Internetforen. Siegfried Egyptien etwa schreibt: „Unabhängig vom wirtschaftlichen Status eines durch eine Straftat Geschädigten muss gewährleistet sein, das der Täter/Verursacher für den angerichteten Schaden aufkommen wird.“ Florian Wogramm meint, die Ursache des Problems liege „in einer sehr speziellen und seltenen Kombination aus Privatversicherung und Selbstbeteiligung“. Wer bei der Versicherung Geld sparen wolle, müsse sich als Opfer eben selbst kümmern.

So diskutieren die Leserinnen und Leser

Das ruft Reaktionen hervor. Stefan Optitz etwa kontert, dass Florian Wogramm gerade erst im Zusammenhang mit der Silvesterrandale den Aufruf „Keine Gewalt gegen Retter“ gepostet habe, um „binnen 24 Stunden dann einem ehrenamtlichen Lokalpolitiker ein freundliches ,Selbst schuld‘ zuzurufen. Genau mein Humor“ und schließt mit einem ironischen: „Merkste selbst, oder?“.

Torben Lüdemann kritisiert, dass dem Opfer „ein Schaden entsteht und der Täter ungeschoren davon kommt. Wer hier die Ursache beim Opfer sieht, hat für mich eine sehr merkwürdige Auffassung von Recht“. Und Carsten Eickhoff bemängelt: „Als Opfer muss man sich selbst kümmern, um an sein Recht zu kommen. Der Täter kommt dabei vor Lachen nicht in den Schlaf. Der Staat müsste mit aller Härte gegen den Täter vorgehen, um den Geschädigten zu helfen oder zumindest zu entlasten.“

„Ich bezahle nicht“

Der Betroffene bleibt bei seiner Haltung. „Ich bezahle nicht“, bekräftigte Bretthauer am Mittwoch erneut. „Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Er werde am Montag die Beugehaft antreten – wenn die Stadt nicht doch noch einlenke bei der Feuerwehrrechnung.