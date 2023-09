﻿Erholung nach der Pandemie: Gewerbeflächen in der Region Hannover gut nachgefragt

Hannover. Gewerbeflächen in der Region Hannover sind nachgefragt wie schon lange nicht mehr. Knapp 82 Hektar haben die Kommunen in diesem Jahr bislang veräußert – fast doppelt sie viel wie 2022 mit 46 Hektar. Damit wurde der langjährige Durchschnittstrend von 62 Hektar in den vergangenen 30 Jahren deutlich überboten. Wirtschaftsförderer der Region führen dies auf einen Nachholeffekt bei zurückgestellten Investitionen der Unternehmen aus der Zeit der Corona-Pandemie zurück. „Zudem waren von 2022 auf 2023 eine Reihe von größeren Flächenverkäufen zu verzeichnen“, sagt Alexander Skubowius, der Fachbereichsleiter Wirtschafts-und Beschäftigungsförderung bei der Region Hannover.

Durch die starke Nachfrage sind auch die Preise für Gewerbeflächen gestiegen, dies betrifft vor allem die Stadt Hannover. Nach Angaben der Region stieg der Preis pro Quadratmeter von 186 Euro im Jahr 2021 auf 273 Euro pro Quadratmeter 2022 an. Dagegen fielen die Preise im direkten Umland von 120 Euro (2021) auf 104 Euro (2022). In den äußeren Rändern der Region liegt der Quadratmeterpreis bei 81 Euro – ein Minus von 10 Euro zu 2021. Der Preis richtet sich stark nach der Infrastruktur, und da hat die Landeshauptstadt klar Vorteile.

Immer mehr Firmen sichern sich Erweiterungsflächen

Besonders nachgefragt sind Flächen für die Logistikbranche (20 Prozent), dann aus der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe (16 Prozent), Handwerk, (Kfz-)Werkstätten und Tankstellen mit 12 Prozent. Unternehmernahe Dienstleistungen mit 10 Prozent und Freizeit- sowie Gesundheitsdienstleistungen mit 9 Prozent liegen ebenfalls im Trend. Auffällig: Der überwiegende Anteil der Verkäufe – nämlich 80 Prozent – entfällt auf Firmen-Verlagerungen innerhalb einer Kommune.

Wirtschaftsförderung: Der Markt hat sich nach der Corona-Pandemie erholt, bilanziert Alexander Skubowius, der Fachbereichsleiter Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. © Quelle: Andreas Voigt

„Vor dem Hintergrund geringer werdender Flächenverfügbarkeit sichern sich ansässige Firmen zunehmend häufiger Erweiterungsflächen“, so Alexander Skubowius. Gerade die kurzfristig verfügbaren Flächen nehmen regionsweit ab, hat die Region festgestellt. Kurzfristig verfügbare Flächen meint Areale, die eine Kommune in einem Bebauungsplan (B-Plan) als Gewerbe rechtskräftig festgelegt und erschlossen hat. Aktuell seien es nur 55 Hektar. Gar kein kurzfristiges Angebot haben etwa die Kommunen Wunstorf, Seelze, Wennigsen und Hemmingen. Springe, Pattensen und Sehnde hingegen stellen die meisten freien Flächen zur Verfügung, die Unternehmen kurzfristig nutzen können.

Kritische Situation für Bereiche Logistik und Dienstleistung

Zusammen mit den Kommunen hat die Region den Plan entwickelt, dass alle 21 Städte und Gemeinden in der Lage sind, innerhalb von fünf Jahren Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen – aktuell können dies 16 der 21 Regionskommunen nicht. „Insbesondere für die Bereiche Logistik, Dienstleistungs-, wissens- und technologieorientiertes Gewerbe stufen wir die zeitnahe Nutzung freier Flächen als kritisch ein“, sagt Alexander Skubowius.

Zudem wolle man als Wirtschaftsförderung darauf hinwirken, dass die Regionskommunen auch kleinteilige Brachflächen wie Hallen mobilisieren. Insgesamt sind knapp 72 Hektar ungenutzt, etwa ein Autohof in Neustadt, leer stehende Produktionshallen einer Fliesenfirma in Uetze oder große Flächen wie das Gelände von Deurag-Nerag in Misburg-Nord mit 45 Hektar. Immerhin: Konkrete Revitalisierungspläne hat etwa die Stadt Hannover bei den Chatham Barracks in Vahrenheide (4,6 Hektar) mit wissenschaftsnahen Unternehmen. „Diese Revitalisierung von Gewerbeflächen wird eine zunehmend wichtigere Rolle spielen“, sagt Regions-Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD).

