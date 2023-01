﻿Gewerkschaft fordert in Hannover sofort mehr Geld für Lehrkräfte

Mahnwache am niedersächsischen Landtag: Die Gewerkschaft GEW will die Landesregierung an ihr Versprechen erinnern, Lehrkräften mehr zu zahlen.

Hannover. Mit einer Mahnwache vor dem niedersächsischen Landtag hat die Bildungsgewerkschaft GEW die Regierungskoalition am Freitag an ihr Versprechen zur Anhebung der Lehrergehälter erinnert. SPD und Grüne wollen die Einstiegsgehälter von Lehrkräften an Grund-, Haupt-, Real- und Oberschulen grundsätzlich hochstufen. Kurz vor Weihnachten hatte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) in einem Brief an die Schulen jedoch mitgeteilt, dass sich dies im Jahr 2023 nicht realisieren lasse.

Die Lehrkräfte erhalten bereits beim Berufseinstieg rund 600 Euro brutto weniger als ihre Kollegen am Gymnasium. „Es geht um die Attraktivität des Berufs“, sagt GEW-Kreisvorsitzender Harald Haupt. „Viele junge Kollegen überlegen sich nach der Ausbildung, ob sie sich überhaupt in Niedersachsen bewerben oder weggehen.“ Benachbarte Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Bremen haben bereits A13 eingeführt oder einen Stufenplan dafür.

Ministerin: Schulen sollen Geld anders nutzen

Kultusministerin Hamburg hatte in ihrem Brief angekündigt, dass Schulen mit dem Geld, dass wegen unbesetzter Lehrerstellen zur Verfügung steht, anderes Personal wie pädagogische Mitarbeiter, therapeutische Kräfte oder Musikpädagogen einstellen können. Nur nütze das Geld vielen Schulen auf dem Land nicht, berichtet Haupt. Dort finden sich auch dafür keine geeigneten Bewerber. Und in den Städten stelle sich die Frage, was pädagogische Mitarbeiter leisten sollen, wenn Physiklehrkräfte fehlen.

„Wir fordern, dass als ersten Schritt im Nachtragshaushalt mindestens die Neueinstellungen ab August berücksichtigt werden“, sagt Haupt. Er betont, dass die Kritik sich nicht an die neue Kultusministerin richtet. „Wir kritisieren, dass die SPD in der Regierung zehn Jahre geredet und nichts getan hat.“

Hochstufung versprochen

In ihrem Koalitionsvertrag verspricht die Landesregierung eine Hochstufung der Gehälter von Grund-, Haupt-, Real- und Oberschullehrkräften von A12 auf A13. Für angestellte Lehrkräfte ist eine Erhöhung auf E 13 geplant. Das Gehalt für Fachpraxislehrkräfte an Berufsschulen soll von A9 auf A10 steigen.