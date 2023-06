﻿Gewinnen Sie Karten für das große Klassik Open Air in Hannovers Maschpark

Hannover. Der hannoversche Maschpark wird auch in diesem Jahr Treffpunkt für Klassikliebhaber. Unter dem Titel „Von Wien nach Rom“ bietet das beliebte Klassik Open Air ein vielseitiges Opernprogramm und lädt Interessierte zum kostenfreien Klassikgenuss ein. Der Maschpark wird dabei regelmäßig zur großen Picknickfläche, das Neue Rathaus, zur festlich illuminierten imposanten Kulisse.

Am Freitag, 14. Juli, und am Sonnabend, 15. Juli, beginnt das Programm jeweils um 19.30 Uhr. Unter der Leitung von Dirigent Cornelius Meister spielt das Orchester der NDR Radiophilharmonie Ouvertüren, Arien und Duette aus Opern von Mozart, Leoncavallo, Donizetti, Verdi und Puccini. Das Publikum darf sich auf die Sopranistin Nicole Car, Tenor Xabier Anduago und Bariton Etienne Dupuis freuen, die die Gesangssoli übernehmen. Das dritte Jahr in Folge wird das Opernereignis von der Rossmann GmbH unterstützt. Weitere Förderer sind die VHV-Stiftung und Martin Kind.

Das Programm wird auf zwei Videoleinwänden in den Park übertragen. Eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen gibt es erneut direkt vor der Bühne. Jeweils zehnmal zwei Leser oder Leserinnen können am Freitag und Sonnabend dort das Konzert genießen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unter https://aktion.haz.de/haznp/umfrage/klassikopenair bis Freitag, 7. Juli 2023, möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Scannen Sie den QR-Code und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. © Quelle: HAZ

HAZ