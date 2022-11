﻿Partyreihe „Glitterbox“ gastiert im Kuppelsaal Hannover – hier können Sie Karten gewinnen

Elektroklänge vor historischer Kulisse: Die Partyreihe „Glitterbox“ macht in diesem Jahr wieder in Hannover halt. Am Sonnabend, 26. November, laden DJs aus Paris, London und Venedig zum Tanz im Kuppelsaal. Wir verlosen 6x2 Tickets.

