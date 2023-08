﻿Gewitter in der Region Hannover: So oft sind 2022 Blitze eingeschlagen

Hannover. Erst ein helles Zucken, dann ein lautes Grollen: Das ist die typische Reihenfolge von Blitz und Donner beim Gewitter. Nun lässt sich aber sogar auswerten, wie häufig dieses Naturschauspiel 2022 in der Region Hannover stattfand. Möglich macht das der Blitzatlas des Blitz-Informationsdienstes von Siemens (BLIDS). Für jeden Kreis in Niedersachsen und Deutschland gibt es Werte – auf den einzelnen Blitz und Quadratkilometer genau.

Bundesweit verzeichnete der BLIDS 242.421 Blitze, die in die Erde einschlugen. Davon entfielen 1071 auf die Region Hannover. Mit einer Fläche von 2293 Quadratkilometern bedeutet das eine Dichte von 0,47 Blitzen pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: Ungefähr auf dem Gebiet des Bezirks Bult schlug im gesamten vergangenen Jahr genau einmal ein Blitz ein. Eine Unterteilung in Stadt und Umland gibt es nicht. Insofern bleibt offen, wo die Blitze bevorzugt einschlugen.

Die meisten Blitze am 26. August

Trotz des geringen Werts wurden in der Region wiederholt Gebäude getroffen. Beim Gewitter am 1. Oktober 2022 etwa erwischte es ein Wohnhaus in Gehrden-Everloh. Am 26. August löste ein Blitz unter anderem einen Dachstuhlbrand in Laatzen-Gleidingen aus, auch in der Wedemark war die Feuerwehr gefordert. Das Datum war laut BLIDS auch bundesweit der blitzreichste Tag: Mehr als 26.000 zählte das System. Insgesamt war 2022 laut Siemens aber das schwächste Jahr seit 1992.

Auf Niedersachsen bezogen reicht Hannovers Wert gerade noch für die obere Hälfte: der 20. von 46 Rängen. Ganz vorne liegt 2022 der Kreis Harburg mit 1,28 Entladungen vor Verden (0,95) und Diepholz (0,92). Letzterer wiederum führt bei den absoluten Zahlen: 1829 Blitze registrierte Siemens in dem Landkreis, auf Platz zwei: erneut Harburg (1593). Das Schlusslicht in beiden Fällen ist die Stadt Oldenburg mit 0,14 beziehungsweise 14. Bundesweite Blitz-Hauptstadt ist Kempten im Allgäu mit 2,4 Einschlägen.

Blitzatlas 2022: Hannover im Mittelfeld

Im Hauptstadtvergleich belegt die Region Hannover Platz neun, Spitzenreiter ist München mit 1,51 Blitzen pro Quadratkilometer – mehr als das Dreifache. Das Schlusslicht bildet Magdeburg (0,15). Selbst Niedersachsen als zweitgrößtes Bundesland schafft es bloß auf Rang neun (0,5). Baden-Württemberg kam auf 0,97 Blitze, Thüringen lediglich auf 0,39. In absoluten Zahlen erreicht Niedersachsen mit 23.850 Entladungen immerhin den dritten Platz. Davor: Bayern (59.869) und Baden-Württemberg (34.623).

