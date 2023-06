﻿Gewitter in Hannover: So oft gibt es Starkregen

Hannover. Stark gestiegene Wasserstände in den Flüssen, überflutete Straßen und Keller, der kräftige Regen am Donnerstag in der Region Hannover hat Schäden verursacht. Und solche Starkregenereignisse wird es in Zukunft häufiger geben, sagen die Meteorologen. Die Ursache: der Klimawandel. Denn je heißer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen. „Ein Grad Lufttemperatur mehr, bedeutet sieben Prozent mehr Wasserdampf in der Atmosphäre“, sagt Meteorologe Frank Böttcher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit der Industrialisierung ist es zwei Grad wärmer geworden, das bedeutet rund 14 Prozent mehr Wasserdampf. Und das Wasser habe den Drang, aus den Wolken wieder herauszuwollen, sagt Böttcher. Die 14 Prozent mehr Regen machten das besondere Schadenspotential aus, betont er. Das hätten die Meteorologen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal festgestellt.

Und noch ein Phänomen kommt hinzu: Der sogenannte Jetstream in großen Höhen über der Erde hat sich abgeschwächt. Er ist eine Art Motor der vorbeiziehenden Hoch- und Tiefdruckgebiete. Und wenn ein Unwetter oder ein Regengebiet nicht mehr so schnell über die Landschaft hinwegziehen, kommt in einzelnen Orten oder Regionen zusätzlich mehr Wasser vom Himmel, als in früheren Jahren.

Heftiger Niederschlag: In der Innenstadt Hannover regnet es am Donnerstag kräftig. © Quelle: Frank Tunnat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Immer häufiger Starkregen“

Böttcher rechnet wie alle Meteorologen mit einer Zunahme von Starkregen. Allerdings war Hannover von diesem Wetterereignis seit Beginn des Jahrtausends längst nicht so stark betroffen, wie andere Städte. Hier gab es zwischen den Jahren 2001 und 2021 insgesamt 14 Mal Starkregen, berichtet ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Und sechs Mal kam es in diesem Zeitraum zu Dauerregen. Damit ist Hannover unter den 15 bevölkerungsreichsten Städten in Deutschland der Ort mit den wenigsten Dauerregen- und Starkregenereignissen. Von Starkregen sprechen die Meteorologen bei einer Regenmenge ab 15 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde oder 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden. Der DWD hatte die 15 bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands verglichen.

Lesen Sie auch

Spitzenreiter in Deutschland beim Starkregen ist München mit 92 Fällen in den untersuchten 20 Jahren. Das liegt an der Nähe zu den Alpen, wo sich häufiger schwere Schauer und Gewitter bilden. Aus Sicht von Klimaexperte Böttcher könnte der geringe Wert für Hannover auch Zufall sein. Für eine belastbarere Aussage müssten die Werte vieler umliegender Stationen betrachtet werden.

HAZ