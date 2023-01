﻿Gilde-Brauerei in Hannover investiert trotz schwieriger Marktlage

Die Gilde-Brauerei in Hannover will in die schwarzen Zahlen kommen. Das Unternehmen hat während der Corona-Pandemie investiert – zuletzt rund 3 Millionen Euro in eine deutschlandweit bisher einmalige Verpackungsmaschine.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket