Auf der Autobahn 2 bei Hannover-Langenhagen sind am Donnerstagmorgen mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Auslöser war laut Polizei die Straßenglätte. Der Abschnitt nach Dortmund wurde zeitweise komplett gesperrt. Im folgenden Stau blieb auch noch ein Lkw liegen.

Hannover. Riesiges Trümmerfeld auf der Autobahn 2: Mehrere Fahrzeuge sind am Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Hannover-Langenhagen in Unfälle verwickelt gewesen. Nach Polizeiangaben fing es mit einem Honda an, der aufgrund der Straßenglätte ins Schleudern geriet. Wegen der Unfallaufnahme kam es auf der A2 Richtung Dortmund zu immensen Verkehrsbehinderungen.