﻿Glätteunfall auf der A2 bei Hannover: Sieben Autos involviert – zwei Verletzte

Prozess am Landgericht Hildesheim

Er hatte im Klinikum Wahrendorff in Sehnde ohne ersichtlichen Grund mit einem Messer auf einen Mitpatienten eingestochen und in Peine in einem Supermarkt einen Kunden mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Weil er wegen seiner Erkrankung eine Gefahr darstelle, aber schuldunfähig sei, hat das Landgericht Hildesheim jetzt angeordnet, den 32 Jahre alte Silvio R. dauerhaft in der Psychiatrie unterzubringen.