﻿Vermüllte Glascontainer ärgern Eltern und Lehrkräfte an der Rosa-Parks-Grundschule in Hannover-List

List. Eltern und Lehrkräfte der Rosa-Parks-Grundschule in der List ärgern sich seit Monaten über eine Wertstoffinsel mit Glascontainern und Altkleiderbehältern vor dem Schuleingang. Die Container quellten regelmäßig über, heißt es, zudem würden ringsherum alte Flaschen mit hochprozentigem Alkohol, Möbel und anderem Sperrmüll abgestellt. Schulleiter Karsten Wandtke-Rumpf sagt: „Scharfe Kanten, Rest- und Sperrabfälle und sogar Exkremente, welche sich immer wieder ansammeln, gefährden nicht nur das Wohlbefinden der Kinder, sondern stellen eine Verletzungsgefahr dar.“ Eltern berichten, dass die Kinder im Winter in den abgelegten an der Wertstoffinsel Tannenbäumen tobten, während darunter Glasscherben lägen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor anderen Schulen „keine Beschwerdelage“

Doch die Polizei sehe keinen Anlass für eine Anzeige wegen Schulwegsgefährdung, fügt der Rektor hinzu, und im Bezirksrat sei man schon mehrmals mit dem Wunsch, die Wertstoffinsel zu verlagern, abgeblitzt. Bereits im vergangenen Sommer hatten Eltern und Lehrkräfte eine Verlagerung der Wertstoffinsel gefordert. Eine Stadtsprecherin sagt, Beschwerden anderer Schulen wegen Vermüllung oder Unrats an nah gelegenen Wertstoffinseln seien dem Fachbereich Schule nicht bekannt. Ähnlich äußert sich auch Aha-Sprecher Stefan Altmeyer: Es gebe auch vor anderen Schulen Wertstoffinseln, eine „Beschwerdelage“ sei hier nicht erkennbar. Die Glascontainer würden regelmäßig einmal pro Woche montags geleert.

Alte Bier, Wein- und Schnapsflaschen neben den Containern: Dieser wilde Müll besorgt Grundschuleltern von der Rosa-Parks-Schule. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Schulleiter und die Eltern stellt dies nicht zufrieden. Wandte-Rumpf sagt: „Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass Altglascontainer zweifelsohne ihre Notwendigkeit haben. Dennoch erfordert ein solch urbanes Element eine wohlüberlegte Positionierung, um den Schulweg unserer Kinder sicher zu gestalten. Das Streben nach Funktionalität darf niemals auf Kosten der Sicherheit der Kinder gehen.“

„Vor der Schule wird auf Sicherheit gepfiffen“

Elternvertreterin Silke Reemtsema meint: „Für mich ist es unbegreiflich, diesen Müllplatz in seiner jetzigen Form bestehen zu lassen. Im Gebäude müssen Garderoben aus Brandschutzmaßnahmen zurückgebaut werde, aber nur ein paar Meter weiter vor der Schule wird auf die Sicherheit gepfiffen.“

Ebenso unerfreulich sei, dass der Platz als „Urinal für Mensch und Tier“ genutzt werde. Es sei den Anwohnern zumutbar, ihr Altglas in den nächstgelegenen Containern wenige Hundert Meter entfernt zu entsorgen. Mutter Veronika Sell sagt: Ein Platz, an dem die Grundschulkinder sicher zur Schule gehen sollen, sieht definitiv anders aus.“

HAZ