﻿Haustürgeschäfte von Breitbandanbietern in Hannover: Alles nur halb so schlimm?

In der Region Hannover wird der Breitbandausbau vorangetrieben. Verlegt werden Glasfaserkabel – und dafür sind Telekom, HTP und Deutsche Glasfaser auf Kundensuche. Beschwerden über die Werbemethoden via Haustürgeschäft häufen sich. Die Anbieter wiederum sehen keine große Probleme.

Hannover. Immer wieder erreichen die Redaktion Berichte, wonach sich Werber für Internetanschlüsse bei ihren „Haustürbesuchen“ nicht gerade seriös verhalten. Aktuell häufen sich Klagen über „Drückermethoden“ beim Glasfaserausbau.

Die Beschwerdeführer empfinden das Auftreten der Werbenden als belästigend, bedrängend, fühlen sich überrumpelt. Die drei großen Anbieter Deutsche Telekom, HTP und Deutsche Glasfaser, die in der Region Hannover aktiv sind und das Netz ausbauen, sehen die Sache dagegen recht entspannt.

Telekom: Kein Anschluss für Ü80 an der Haustür

Für die Telekom sind in Hannover „aktuell Direktvermarkter” unterwegs, um Kunden für Glasfaseranschlüsse zu gewinnen. Laut Pressesprecherin Stefanie Halle sind das alles Mitarbeiter „autorisierter Vertriebspartner“, von denen „jeder Einzelne geprüft“ sei. Alle trügen Ausweise „in Sichthöhe“. Darauf ist auch ein QR-Code abgebildet, der via Handy-Scan auf eine Webseite führe und den Werber verifiziere.

Die Telekom habe Regeln aufgestellt („Code of Contact“), wie mögliche Kunden angesprochen werden sollen und dürfen. Zudem gibt es laut der Pressesprecherin eine „Ü80-Regel, um sicherzustellen, dass ältere Menschen nicht übervorteilt werden. Kunden diesen Alters werden an den nächsten Shop oder unsere Hotline verwiesen. Im Direktvertrieb gestatten wir keine Vermarktung an Ü80-Interessenten.“

Nach Vertragsabschluss beim Hausbesuch gebe es sofort eine E-Mail mit allen Infos, dann folge ein Anruf der Direktvermarktungsfirma. Erst wenn dabei der Auftragswunsch bestätigt wird, gehe ein Auftrag an die Telekom. Die entsprechende kostenlose Info-Rufnummer: 0800 / 22 66100

HTP/Enercity: Kein Interesse Kunden zu verärgern

Der hannoverscher Anbieter HTP baut sein Glasfasernetz in der Region aus, in der Stadt Hannover zusammen mit Enercity. Laut Pressesprecherin Kathrin Mackensen wirbt man um Anschlusskunden, indem Informationen mit Tarifübersicht und Anschreiben verteilt werden; auch Kontaktkarten, woraus auch mittels Foto ersichtlich werde, welche Vertriebsmitarbeiter im Gebiet zuständig sind und wie man sie erreicht.

Alle Außendienstmitarbeitenden trügen HTP-Kleidung, hätten einen Ausweis und seien speziell geschult: „Wir haben kein Interesse daran, dass Kunden sich bedrängt fühlen oder ihren Auftrag anschließend widerrufen“, erklärt die Sprecherin.

Auch an der Haustür gebe es Informationsmaterial – auch dann, wenn man sich gerade nicht beraten lassen will, nur die Infos wünsche. HTP erreichten „eher Beschwerden, dass wir nicht genug Werbung und Vertrieb gemacht haben und jemand unseren Ausbau verpasst hat“. Beratung oder Beschwerde geht kostenlos über 0800 / 2 22 91 11 oder per E-Mail an info@htp.net.

Deutsche Glasfaser: Geringe Zahl an Beschwerden

Anbieter Deutsche Glasfaser nutzt auch Direktvertriebskanäle, man habe meist auch einen sogenannten Servicepunkt vor Ort. Laut Pressesprecher Dennis Slobodian lege man großen Wert darauf, „kompetent und respektvoll“ zu beraten. Daher müsse jeder Vertriebsmitarbeitende „umfängliche Schulungsprozesse“ absolvieren, mit Abschlussprüfung sowie regelmäßigen Nachschulungen.

Auch in der Region arbeite man „mit professionellen Dienstleistern zusammen”, das laufe seit Jahren gut: „Entsprechend niedrig ist die Zahl der Beschwerden, die bei uns eingeht“, erklärt der Sprecher.

Wer Grund zur Beschwerde hat, kann dies unter 02861 / 89 06 00 tun oder via Kontaktformular im Internet hier.

Widerruf ohne Grund

Tipp: Nach einem Abschluss bei einem solchen „Haustürgeschäft“ – wie auch immer der zustande kam – darf der Vertrag binnen 14 Tagen widerrufen werden, ohne Angabe von Gründen.