﻿Beispiel Glasfaser: Warum beim Leitungsbau die Erde immer wieder zweimal aufgerissen wird

Hannover. In vielen Regionen gibt es Streit wegen des sogenannten Überbauens: Wo bereits ein Glasfaserkabel schnellen Zugang ins Internet gewährt, kommt ein anderer Anbieter, reißt Straßen und Gehwege erneut auf, um sein Kabel zu legen.

In Hannover erfahren das gerade Menschen in größeren Wohnblöcken von Hanova, Gundlach und anderen: Für diese Firmen hat die hannoversche Telekommunikationsfirma HTP vor einigen Jahren für etwa 23.000 Wohnungen für Glasfaseranschluss gesorgt. Nicht aber für den Stadtteil um diese Blocks herum. Und nun kommt die Telekom und legt ihr Netz, auch dort, wo schon ein Glasfaserkabel liegt.

Nutzt der Marktführer seine Macht aus?

Wettbewerber und Stadtwerke werfen besonders der Telekom vor, „strategisch“ zu überbauen, dabei Größe und Macht auszuspielen, auf Kosten der kleineren Anbieter und letztlich zu Lasten der Ausbauziele und damit der Kunden an anderen Stellen, die so eventuell erst mal keinen Anschluss ans Glasfasernetz erhalten.

Der Konzern bestreitet den Macht- und Strategie-Vorwurf, sagt, Überbau komme höchstens in zwei von hundert Fällen vor. Eine vorbeugende Ausbauabsprache sei kartellrechtlich nicht erlaubt und überhaupt kooperiere man bereits in zwei von drei Fällen mit Wettbewerbern – immer dann, wenn es sich für beide Seiten lohne.

Baustellen: Grenzen der Koordination Gas- und Wasserrohre, Strom- und Glasfaserkabel: Wie kommt es, dass Straßen und Wege in Hannover nicht lange, nachdem etwas verlegt wurde, erneut aufgerissen werden? Grundsätzlich werden laut Stadtverwaltung „alle Arbeiten, die im öffentlichen Straßenraum geplant sind“ seit mehreren Jahren über die Plattform eBauKo (elektronische Baustellen-Koordinierung) - abgestimmt. Jeder Vorhabenträger zeige dort eine geplante Baumaßnahme an. In der Stadt tätige Leitungsträger (etwa Enercity, Telekom, Vodafone, Stadtentwässerung, Tiefbau der Stadt) – sehen so, ob sie selbst in dem Gebiet Arbeiten planen – und wie Arbeiten verknüpft werden könnten. Ziel: Wiederholtes Aufreißen vermeiden. Damit soll „ein möglichst großer wirtschaftlicher Vorteil“ für die Firmen entstehen, sagt die Stadt. Etwa indem Kosten der Wiederherstellung der Oberfläche geteilt werden. Ziel sei auch, die „wiederholte Öffnung“ von Verkehrsflächen zu vermeiden. Das System habe allerdings Grenzen. Leitungsbauer etwa würden oft nur tätig, wenn Anschlussaufträge vorliegen – ein pauschaler Netzausbau sei meist nicht gewollt. Somit könne es zu wiederholten Bauarbeiten kommen. Das Telekommunikationsgesetz etwa sehe auch keine Einschränkungen vor: „Es sieht im Gegenteil ein Recht auf die Verlegung vor“, heißt es. rahü

Das Rezept von HTP gegen den Wettbewerb

„Die besten Mittel gegen Überbau sind: Die Netze voll machen und die Netze öffnen“, sagt Thomas Heitmann, Geschäftsführer bei HTP. Voll machen heißt: Die Zahl der in einem Gebiet erreichten Haushalte und gewonnenen Kunden („Durchdringungsquote“) muss so hoch sein und bleiben, dass kein Wettbewerber Lust hat, ein eigenes Kabel zu legen – das sei die Aufgabe jedes ausbauenden Unternehmens, um Überbau zu vermeiden. „Man hat es schon selber in der Hand, ob man überbaut wird“, sagt der HTP-Chef. „Wir streben daher da, wo wir bauen, stets sehr hohe Marktanteile an.“

Treibt Glasfaserausbau voran: HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann. © Quelle: privat

Netze öffnen bedeutet: Wettbewerber dürfen ihr Angebot darüber vermarkten („Open Access“). Zudem könne man kooperieren und Gebiete gemeinsam erschließen. So habe es HTP schon früh gehandhabt, etwa mit Wettbewerber Deutsche Glasfaser: Der baut und HTP mietet das Netz auf 20 Jahre (etwa Wedemark, Nordstemmen). Wo die Deutsche Glasfaser ohne Partner baut, etwa in Barsinghausen, will HTP Glasfaseranschlüsse „einkaufen“ und seine Produkte anbieten.

Verständnis für Überbau um „Insellösungen“

„Bei der Telekom heißt es: Wenn die Chance besteht, in einem Gebiet mehr als die Hälfte an Marktanteil zu gewinnen, dann ist man bereit zum Überbau – und da hat sie nicht unrecht“, sagt Heitmann. Den Überbau bei den Wohnblöcken in Hannover könne er daher „nachvollziehen und mich nicht beklagen, auch wenn es nicht schön für uns ist.“ Denn das seien quasi Inseln, nicht komplett durch HTP erschlossene Stadtteile.

Mit der Telekom werde bisher so kooperiert, dass man sich gegenseitig Leitungskapazität im herkömmlichen Netz vermiete. Beim Glasfasernetz soll es ab 2024, spätestens ab 2025 ebenfalls so sein – entsprechende Gespräche liefen.

Barsinghausen: Ausbau durch „Deutsche Glasfaser“. © Quelle: Mirko Haendel

Telekom: Wettbewerb nützt – und wir kooperieren

Telekom-Sprecherin Stefanie Halle erläutert die Position des Konzerns: „Der Wettbewerb ist regulatorisch vorgegeben, damit gewollt und nützt den Verbrauchern. Das gefällt vielleicht nicht jedem, aber Wettbewerb gibt den Menschen die Möglichkeit zu wählen, was sich am Ende auch positiv auf Konditionen und Preise auswirkt. Ohne Wettbewerb käme es gerade in ländlichen Gebieten zu fragwürdigen und wenig leistungsfähigen lokalen Monopolen.“ Die Telekom setze „auch auf Kooperationen“. Das funktioniere aber nicht immer: „Es ist nun mal so im Leben: eine Partnerschaft muss für beide Seiten passen.“ Und so gebe es in der Region Hannover bisher nur eine Ausbaupartnerschaft in Garbsen.

Die negativen Effekte des Überbaus

Wenn Überbau stattfinde, habe das negative Effekte, binde Investitionen und Tiefbaukapazität, sagt Heitmann: „Für den Aufbau stehen nur bestimmte Mittel zur Verfügung – wir müssen sicherstellen, dass wir damit alle Haushalte erschließen, dass flächendeckend ausgebaut wird.“

Wenn Mittel an einer Stelle doppelt fließen, fehlen sie an anderer Stelle – sodass es dort auf Sicht keinen Glasfaseranschluss gibt. Insgesamt sei in der Region der Ausbau „sehr schnell und geordnet“ vorangekommen, sodass es hier wenig Konflikte und kaum Überbau gegeben habe. „Da gibt es andere Regionen in Deutschland!“

Mit Enercity ist HTP dabei, bis 2030 rund 200 Millionen Euro zu investieren, um weiteren 150.000 hannoverschen Haushalten Glasfaser vor die Tür zu legen. Man beobachte, was etwa die Telekom mache (ihr Kabel liegt schon vor etwa der Hälfte der Adressen in der Stadt) und passe die Ausbaupläne entsprechend an.

„Wir passen unsere Pläne an“

Für HTP sei klar: Wo innerorts schon Glasfaser liegt, bauen wir nicht nochmal. Wo man bereits in Vermarktung und Planung investiert habe, ziehe man das durch – anders, wenn noch nichts investiert wurde und ein Konkurrent schneller vorangeht, dann würden Ausbaupläne gekippt, wie zuletzt in Ronnenberg, wo die Telekom Anfang des Jahres ihren Ausbau angekündigt habe.

