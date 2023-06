Breitbandausbau Hannover

In der Region Hannover wird Glasfaser für den schnellen Internetzugang gelegt. Manchmal liegt so ein Kabel schon – und doch kommt etwa die Telekom und eröffnet eine neue Baustelle. Warum ist das so? Und kann es verhindert werden?

