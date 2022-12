﻿260 Beschäftigte für mehr als 400 Kilometer Straße: So lief der Glatteis-Einsatz bei Aha

Der Winterdienst von Aha ist bereits in der Nacht auf Montag und am frühen Morgen in Hannover unterwegs gewesen und hat auf zahlreichen Kilometern Straße und Radweg gestreut. Welche Dimensionen ein solcher Einsatz hat und wie er abgelaufen ist, lesen Sie hier.

Der Winterdienst ist in Hannover am Montag stark gefordert gewesen.

Hannover. Regen trifft auf Temperaturen rund um den Gefrierpunkt: Die Menschen in der Region Hannover haben am Montag mit Glatteis und den Folgen zu kämpfen gehabt. Die Schule fiel aus, die Polizei vermeldete zahlreiche Blechschäden und der Rettungsdienst kümmerte sich um Sturzopfer. Auch die Straßenreinigung von Aha war verstärkt im Einsatz.

260 Beschäftigte waren zunächst in der Nacht auf Montag und dann am Montagmorgen ab 3 Uhr im Winterdienst eingesetzt, wie Aha mitteilte. Sie waren mit 60 großen sowie 40 kleinen Räum- und Streufahrzeugen in Hannover unterwegs und verstreuten Salz, Splitt und Sand auf 420 Kilometern Straße, 250 Kilometern Radwegen sowie Fußgängerüberwegen.

Rufbereitschaft für Winterdienst beginnt bei Aha im Oktober

Ist Schneefall oder Glatteis vorhergesagt, kontrollieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Aha bereits in der Nacht Straßen und Fußgängerüberwege im Stadtgebiet und verständigen, wenn nötig, die Kolleginnen und Kollegen der nächtlichen Rufbereitschaft. Diese gibt es in diesem Jahr seit dem 15. Oktober und voraussichtlich noch bis Ende März. Zusätzlich kann Aha auf die Werte von vier Glättemeldeanlagen in Hannover zurückgreifen. Diese seien an den kältesten und einsatzkritischsten Punkten im Einsatzgebiet aufgestellt worden.

Innerhalb von 45 Minuten kann der Winterdienst den Einsatz starten. Dabei geht Aha nach einem Räum- und Streuplan vor, Dringlichkeitsstufen werden abgearbeitet – wenn erforderlich, auch rund um die Uhr. Die nächtliche Rufbereitschaft werde tagsüber um weitere 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt. Darüber hinaus könnten laut Aha bis zu 100 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich eingesetzt werden.

Die Räum- und Streufahrzeuge stehen in geheizten Hallen und seien jederzeit einsatzbereit. Auf Lager habe das Unternehmen 6000 Tonnen Salz, 3500 Tonnen Splitt sowie 2000 Tonnen Sand.