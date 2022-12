﻿Region Hannover: Unterrichtsausfall an Schulen wegen Blitzeis

Wegen des drohenden Glatteises fällt am Montag in der Region Hannover die Schule aus.

In der Region Hannover geht Sicherheit vor: Wegen des drohenden Glatteises fällt der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen am Montag aus. An den Schulen gibt es eine Notbetreuung.

