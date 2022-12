﻿Glatteis in der Region Hannover: Schon mehr als 200 Einsätze für die Polizei

Die glatten Straßen in der Region Hannover haben am Montag zu zahlreichen Unfällen und Polizeieinsätzen geführt. Am Morgen waren es bereits über 200. Beim Notruf der Polizei kann es zu Wartezeiten kommen. In Hannover hat es der Rettungsdienst vor allem mit Personen zu tun, die wegen der Glätte gestürzt sind.

