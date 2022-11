﻿Gleisarbeiten am Endpunkt Anderten: Ersatzverkehr auf Linie 5

Straßenblockade in Hannover: Klimagruppe XR legt am Nachmittag Kreuzung lahm

Protest gegen die Ausbaupläne für den Südschnellweg und eine aus Sicht von Klimaaktivisten zu zaghafte Verkehrswende: Die Aktionsgruppe Extinction Rebellion Hannover kündigt an, am Freitagnachmittag zwei Stunden lang in Intervallen die Kreuzung Karmarschstraße/Marktstraße/Schmiedestraße zu blockieren.