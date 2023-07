Gleise werden erneuert: Sperrungen an Kirchröder Straße

Hannover. Sie sind so abgenutzt, dass eine Instandsetzung nicht mehr möglich ist: An der Kirchröder Straße in Kleefeld werden in den kommenden Wochen zwischen der Karl-Wiechert-Allee und dem Annastift die Stadtbahngleise erneuert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bauarbeiten beginnen am Donnerstag, den 6. Juli 2023, und sollen Ende August abgeschlossen sein.

Bis zum 21. Juli kann die Kirchröder Straße im Baustellenbereich von Fahrzeugen weiterhin in beide Fahrtrichtungen genutzt werden. Der Stadtbahnverkehr der Linie 5 wird erstmals vom Betriebsbeginn am 22. Juli um 5 Uhr bis zum Betriebsende am 24. Juli um 3 Uhr eingestellt. Während dieser Zeit richtet die Üstra einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen der Haltestelle Nackenberg und dem Endpunkt Anderten ein.

Kirchröder Straße wird gesperrt

Während dieser Stadtbahn-Betriebsunterbrechung wird auch die Kirchröder Straße in Fahrtrichtung Anderten gesperrt. Die Umleitung führt über Karl-Wiechert-Allee - Haubergstraße - Anna-von-Borries-Straße. Anschließend wird die Kirchröder Straße in Richtung stadteinwärts bis Mitte August für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Als Umleitung dienen ebenfalls Anna-von-Borries-Straße - Haubergstraße - Karl-Wiechert-Allee. Von Mitte August an ist die Kirchröder Straße wieder in beide Fahrtrichtungen im Baustellenbereich einspurig freigegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sonnabend, 12. August, 5 Uhr, bis Montag, 14. August, 3 Uhr, wird der Verkehr der Stadtbahnlinie 5 erneut eingestellt. Dann fahren ebenfalls als Ersatz Busse zwischen Nackenberg und Anderten.

HAZ