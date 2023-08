Gleise werden erneuert: Ein Wochenende lang Schienenersatzverkehr auf Üstra-Linie 5

Hannover. Seit Anfang Juli und planmäßig noch bis Ende August werden die Gleise der Stadtbahn in der Kirchröder Straße in Kleefeld zwischen der Einmündung Karl-Wiechert-Allee und Annastift erneuert. Für Fahrgäste der Üstra-Linie 5 bedeutet das am zweiten August-Wochenende: Schienenersatzverkehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sonnabend, 12. August, ab circa 5 Uhr bis Betriebsschluss am Sonntag, 13. August, fahren aufgrund der Bauarbeiten zwischen der Haltestelle Nackenberg und dem Endpunkt Anderten Busse statt Bahnen.

Hannover: Busse statt Bahnen auf Üstra-Linie 5

Zwischen Stöcken und der Haltestelle Nackenberg fährt die Linie 5 wie gewohnt. Ab Nackenberg, wo der Umstieg in den Ersatzverkehr erfolgt, fährt die Stadtbahn weiter zur Haltestelle Misburger Straße. Die Mitfahrt ist möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Busse halten an den entsprechend gekennzeichneten Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand in der Nähe der jeweiligen Stadtbahnhaltestelle. Die Haltestelle Annastift ist in Richtung Anderten gegen die Fahrtrichtung verlegt, in Richtung Stöcken befindet sie sich in der Anna-von-Borries-Straße.

Lesen Sie auch

Die geänderten Fahrzeiten sind in der Fahrplanauskunft hinterlegt. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist aus Platzgründen nicht erlaubt.

HAZ