﻿Globaler Klimastreik: Aktivisten in Hannover lassen Luft aus SUV-Reifen

Hannover. Mitglieder der sogenannten Anti-Fossilen Aktion in Hannover haben in der Nacht zu Freitag die Luft aus mehreren Autoreifen gelassen. Sie haben nach eigenen Angaben „diverse Luxuskarossen“ im Stadtgebiet „außer Gefecht gesetzt“. Anlass ist demnach der globale Klimastreik von Fridays for Future. Weltweit gehen am 15. September Klimaaktivistinnen und -aktivisten auf die Straßen. Auch in der Landeshauptstadt ist ab 12.30 Uhr ein großer Protest geplant.

Im Bekennerschreiben der Anti-Fossilen Aktion ist nicht näher genannt, in welchen Stadtteilen die Luft aus den Autoreifen gelassen wurde. Auch die Anzahl an betroffenen Fahrzeugen ist nicht bekannt. Die Polizei kann momentan auch noch keine genaueren Angaben machen. Dem Schreiben ist aber zu entnehmen, dass die Reifen beispielsweise nicht zerstochen wurden. Vielmehr hätten die Unbekannten die Luft durch Öffnen des Ventils entweichen lassen.

Gegen „Luxuskonsum“ und „Dreckschleudern“

Damit Fahrer mit dem Platten nicht einfach ahnungslos losfahren, klemmte die Anti-Fossile Aktion Flugblätter an die Windschutzscheiben. „Wohlhabende und reiche Menschen erzeugen einen immens größeren Ausstoß an Treibhausgasen pro Kopf als Menschen mit geringerem Vermögen“, heißt es darin unter anderem. „Wir müssen die CO2-Emissionen radikal reduzieren. Jetzt. Nicht morgen.“ Die Aktion richte sich nicht gegen die Menschen, sondern deren „Luxuskonsum“ und „Dreckschleuder“.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Anti-Fossile Aktion in Hannover zuschlägt. Schon im April und Mai ließen die Luft aus mehreren Dutzend Geländewagen und SUV. Zuletzt schlugen sie zum sogenannten Overshoot Day in der List zu – der Tag, an dem die Deutschen bereits alle Ressourcen für das laufende Jahr verbraucht hatten. Juristisch sind die Aktionen als Straftaten zu werten. Der Bundesgerichtshof urteilte schon 1959, dass das Luftablassen nur in Ausnahmefällen nicht als Sachbeschädigung zu werten ist.

