﻿So haben Schüler die Anfänge der Glockseeschule erlebt

Die Glockseeschule ist bewusst als eine andere Schule gegründet worden: Als eine Schule, in der Kinder nicht lernen, was ihnen vorgesetzt wird, sondern in der sie mitbestimmen. Wir haben einige Schüler aus den Anfangsjahren nach ihren Erfahrungen mit dieser Art der Pädagogik gefragt.

Hannover. Vor 50 Jahren ist die Glockseeschule als ein reformpädgogischer Schulversuch gegründet worden. Es war von jeher eine andere Schule, Mitbestimmung der Kinder wurde großgeschrieben, Stundenpläne, starre Fächer und Noten gab es nicht, Lehrkräfte wurden geduzt und am Ende des Schultages wurde gemeinsam gesungen. Eine Ausnahmestellung in der niedersächsischen Bildungslandschaft hat die Schule bis heute. Wie war es, in den ersten Jahren nach der Gründung hier Schüler zu sein? Wir fragen bei NP-Redakteurin Julia Braun, Juristin Imke Schulze, Architekt Arthur Hahnheiser und Kommunkationsdesigner Fabian Van Volxem nach. Hahnheiser und Van Volxem haben inzwischen auch ihre eigenen Kinder an die Glockseeschule geschickt.

Die Glockseeschule ist vor 50 Jahren als ein Schulversuch gestartet. Wie war es, damals Teil dieses Experiments zu sein?

Julia: Es war ein Experiment mit offenem Ausgang, es war chaotisch, es gab keine Stundenpläne, wir haben die Lehrer geduzt, wir Kinder durften mitreden, bestimmen, was gemacht wird. Wir wurden mit Schulbussen aus ganz Hannover abgeholt, im Bus wurde gesungen, und um 13 Uhr, wenn Schulschluss war, dann hat uns immer ein Lehrer mit seiner Gitarre verabschiedet. Ich habe das Ritual geliebt. Von außerhalb wurden wir oft argwöhnisch betrachtet, nicht nur wegen unserer langen Haare oder der Anti-Atomkraft-Anstecker.

Julia Braun (54) arbeitet als Redakteurin für die Neue Presse. © Quelle: Irving Villegas

Imke: Jeden Tag morgens in der Klassenversammlung wurde abgestimmt, was man machen wollte. Das konnte Doppelkopf sein oder Fußball, aber auch Mathematik oder Englisch.

Eine andere Schule Als die Glockseeschule vor 50 Jahren gegründet wurde, war dies klar ein Bruch mit der herkömmlichen Pädagogik. Sie sei von jeher anders gewesen, sagt der heutige Schulleiter Holger Braun. Kinder sollten mitbestimmen, was sie lernen, es gab keine Fächer, keine Stundenpläne, keine Noten. Die Schule ist – anders als viele anderen Reformschulen – keine Privatschule, sondern in Trägerschaft der Stadt Hannover. Der frühere Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, einer der Ehrengäste bei der Jubiläumsfeier, hat die Gründung maßgeblich mit vorangetrieben. Zu den Mitbegründern zählen der Soziologe Oskar Negt und der Erziehungswissenschaftler Thomas Ziehe, die das Schulexperiment auch wissenschaftlich begleiteten. Die Glockseeschule war ursprünglich an der Glocksee in der Calenberger Neustadt angesiedelt, neben Jugendzentrum und Bandproberäumen. Später ist die Schule nach Kleefeld gezogen und inzwischen ist sie in einem denkmalgeschützten Gebäude in Döhren untergebracht. Bei der Jubiläumsfeier in der Mensa lobte Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski die herausragende Bedeutung der Schule für Hannover.

Fabian: Das war toll. Man konnte machen, was man wollte. Ich habe mir einfach den Schlüssel vom Proberaum geholt und dann konnten wir Musik machen. Einfach so, solange wir wollten.

War das nicht anstrengend alles auszudiskutieren?

Imke: Die Abstimmungen gingen immer ganz schnell.

Fabian: Ich merke das schon bei meinen eigenen Söhnen, dass sie immer alles ausdiskutieren wollen, das ist aber auch gut so. Kinder müssen gefragt werden und mitgestalten.

Architekt Arthur Hahnheiser hat seine drei Kinder auch wieder zur Glockseeschule geschickt. © Quelle: Irving Villegas

Arthur: Unsere Eltern haben die Schule gegründet, weil sie für ihre Kinder eine andere Schule wollten als sie selbst erlebt hatten. Damals waren die Lehrer streng, es gab noch die Prügelstrafe, an der Glockseeschule war alles ganz anders. Heute mag das Konzept nicht mehr so außergewöhnlich wirken, damals war das exotisch.

Fabian: Unser Motto war: „Schulängste denkste“. Schulangst gab es an der Glocksee nie. Die Schule ist aus dem Geist der 68er entstanden.

Julia: Das Projekt wurde zwar wissenschaftlich begleitet, aber vorgegeben war gar nichts. Wir Kinder wurden auch uns selbst überlassen, Konflikte musste man selbst regeln. So schön das war mit der Freiheit, manchmal hätte ich mir auch ein bisschen mehr Struktur gewünscht. Meine Cousinen sind auf dem Land zur Schule gegangen, die hatten immer alles so hübsch geordnet, für jedes Fach gab es eine Mappe, bei uns gab es nicht mal Stundenpläne.

Habt Ihr eigentlich Noten vermisst? Lehrkräfte sagen oft, Kinder wollen Noten.

Fabian: Ich brauchte keine Noten.

Arthur: Außerdem sind diese Lernentwicklungsberichte ausführlicher und enthalten auch Begriffe, die anzeigen, wo man steht.

Trotz des chaotischen Anfangs ist aus Euch etwas geworden. Ihr habt später alle Abitur gemacht und ordentliche Berufe ergriffen – man hat also doch etwas gelernt an der Glockseeschule?

Fabian: Das war immer so ein dummes Vorurteil, dass man an der Glockseeschule nichts lernen würde. Aber als wir nach der 6. Klasse an die IGS Linden gewechselt sind, haben sich viele Lehrer gewundert, wieviel und gut wir uns mündlich beteiligen.

Julia: In der 7. Klasse habe ich mich zum ersten Mal gemeldet, an der Glockseeschule mussten wir das nicht, wir haben einfach geredet.

Juristin Imke Schulze (53) findet, dass Glockseeschüler lernen, Hierarchien zu hinterfragen. © Quelle: Irving Villegas

Imke: Wir haben unseren Weg gefunden. Ich frage, ich mache, ich bin jemand, ich darf Fragen stellen und Fehler machen. Wir haben gelernt: Selbst wenn ich ein ganz kleines Rädchen im Getriebe bin, darf ich Dinge beim Chef hinterfragen.

Glockseeschüler lehnen also Hierarchien ab?

Julia: Ich glaube nicht, dass Glockseeschüler per se gegen Hierarchien sind.

Imke: Nein, sie hinterfragen sie nur. Es gibt ja auch sinnvolle Hierarchien.

Kommunikationsdesigner Fabian Van Volxem (54) fühlt sich als Teil der Glocksee-Familie. © Quelle: Irving Villegas

Ist die Glockseeschule eigentlich eine Eliteschule?

Fabian (lacht): Na ja, wir leben schon so in einer Käseglocke. Die Kinder und die Eltern sind befreundet, viele leben in Linden, wir machen gemeinsam Urlaub. Wenn sich Glockseeschüler treffen, fühlt man sich wie in einer Familie.

Eine Familie des Bildungsbürgertums.

Arthur: Ursprünglich sollten sich hier Arbeiterkinder und Kinder aus dem Bildungsbürgertum treffen. Das war die Idee.

Und gab es Arbeiterkinder?

Arthur: Anfangs schon.

Und heute?

Arthur: Eher weniger.

Fabian: Selbst, wenn man wollte, könnte man sein Kind hier kaum anmelden, schließlich werden viele Plätze von Geschwisterkindern übernommen, die Wartelisten sind irre lang.

War die Beziehung zu Euren Lehrern sehr eng?

Fabian: Ja, die klassische Grenze zwischen Lehrern und Schülern wurde aufgeweicht. Man ging freundschaftlich miteinander um. Auf Augenhöhe.

Julia: Wir Kinder wurden ernstgenommen.

Fabian: Das Duzen habe ich mein ganzes Leben über beibehalten, an der Uni, in den Designagenturen in Hamburg. Man kann auch respektvoll miteinanderumgehen, wenn man sich duzt.

Imke: Lehrer an der Glockseeschule werden nicht nur in ihrer Funktion gesehen, sondern als ganze Person mit all ihren Facetten. Als Mensch. Wegtauchen wie vielleicht an anderen Schulen kann man hier nicht.

Auch die Eltern werden sehr eingebunden ins Schulleben.

Imke: Ja, das war für uns der Grund, unsere Tochter hier doch nicht anzumelden. So viel Elternarbeit können wir als zwei Vollberufstätige leider nicht leisten.

Fabian: Eltern kochen regelmäßig für die Schule, das ist zwar Arbeit, aber es ist auch sehr erfüllend. Anfangs mussten unsere Eltern dreimal in der Woche zum Elternabend, auch jetzt sind sie häufiger als an anderen Schulen.

Fächerübergreifendes Lernen, nachhaltige Bildung, Demokratieerziehung – vieles, was vor 50 Jahren in der Pädagogik noch radikal war, ist ja inzwischen auch im Regelschulsystem verbreitet. Braucht man die Glockseeschule überhaupt noch?

Arthur: Natürlich. Das ist das Faszinierende, die Glockseeschule entwickelt sich immer weiter, sie ist nie fertig, sie soll es auch gar nicht sein. Gerade haben wir nach langen Diskussionen Lernbüros für die Jahrgänge 7 bis 10 entwickelt. Die Glockseeschule braucht man immer.