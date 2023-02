Gnadenhof Misburg braucht nach Tod von Uwe Wiechmann Hilfe

Mit Bärten: Die Two Coast Villains überreichen dem Gnadenhof mit Anke Kienitz (links) eine Spende in Höhe von 300 Euro.

Misburg. Trauer auf dem Gnadenhof Misburg: Der Gründer des Hofs, Uwe Wiechmann, ist im Januar verstorben. Nun verändert sich einiges, auch für Anke Kienitz. Sie hat den Hof jahrelang mit Wiechmann zusammen betrieben. „Wenn ich nicht so tolle Freunde hätte, die mich unterstützen, würde ich hier alleine stehen“, sagt Kienitz. Es müsse mit dem Gnadenhof aber weitergehen, Wiechmann habe ihn zu 90 Prozent allein aufgebaut, ein Weiterbetrieb wäre in seinem Sinne, sagt Kienitz: „Es ist sein Lebenswerk gewesen.“

Eine Schließung des Hofes würde für die meisten Tiere das Einschläfern oder eine Schlachtung bedeuten. Sie seien ja nicht ohne Grund auf dem Gnadenhof, so Kienitz. Zwar sei der Hof so strukturiert, dass zwei Personen die Arbeit allein schaffen, aber dafür müsste sie jemanden einstellen, und die finanziellen Kapazitäten seien nicht da. Privatvermögen habe der Verstorbene kaum gehabt“, erklärt sie. Wiechmann habe viel Geld in den Hof gesteckt. Auch deswegen wären Spenden hilfreich, jeder Euro sei willkommen.

Erinnerung: Gnadenhof-Betreiberin Anke Kienitz mit einem Bild des verstorbenen Uwe Wiechmann © Quelle: Thore Kessal

Bart-Club spendet für den Gnadenhof

Da kommt die 300-Euro-Spende der Two Coast Villains gerade zur rechten Zeit. Kurz nach dem Tod Wiechmanns erreichte die Spende der sogenannten Bartbruderschaft den Gnadenhof. Bei den 300 Euro handelt es sich um den Teilerlös einer Tombola im Rahmen des Weihnachtstreffens der Two Coast Villains. „Sie haben mir auf die Mailbox gesprochen und dann haben wir telefoniert. Ich habe das erst gar nicht richtig verstanden“, erzählt Kienitz. Sie habe die Bartbruderschaft zuvor nicht gekannt. Gefreut habe sie sich dafür umso mehr. „Wir freuen uns immer riesig, jede Kleinigkeit hilft weiter. Schon eine Dose Hundefutter oder Katzenfutter sind immer eine Entlastung.“

Mitglieder der Bartbruderschaft waren zur Spendenübergabe persönlich vor Ort und haben sich den Hof angesehen. Mit den 300 Euro ist Kienitz am nächsten Tag zum Großhandel gegangen und hat eine Hälfte der Wochenfutterration gekauft. Weitere Spenden der Two Coast Villains gingen an den Förderverein Ortsfeuerwehr Sarstedt und an die Obdachlosenhilfe Hannover.