﻿Schulweg zur Goetheschule soll sicherer werden

Nordstadt/Herrenhausen. Schüler aus der Nordstadt fahren per Rad meist über die Rühlmannstraße oder den Franziusweg zur Goetheschule in Herrenhausen. Die Fahrbahn in den beiden kleinen Wohnstraßen besteht aus altem Kopfsteinpflaster. Eltern der Gymnasiasten sehen darin ein Sicherheitsrisiko.

Der Bezirksrat Nord hat das Problem kürzlich aufgegriffen. Das Kopfsteinpflaster sei krumm, schief und löcherig, das mache die Befahrbarkeit mit dem Rad fast unmöglich, kritisiert Grünen-Fraktionschef Stefan Winter. Bei Regen werde das Straßenpflaster zusätzlich rutschig, was die Gefahrensituation verschärfe. „Der Zustand ist für eine Zuwegung zu einer Schule mit 1150 Schülern unzumutbar“, meint Winter.

Grüne plädieren für Fahrradstraße

Die Grünen forderten deshalb in einem Antrag Verbesserungsvorschläge von der Stadtverwaltung. Dabei solle die Stadt auch prüfen, ob sie die Rühlmannstraße in eine Fahrradstraße umwidmet. Radfahrer haben dann Vorrang und dürfen nebeneinander fahren. „Das machen Schüler gerne, jetzt aber verkehrswidrig.“ Andere Kinder und Jugendliche vermeiden die Fahrt auf der Huckelpiste und nehmen den Fußweg.

Hauptzufahrt für Kinder aus der Nordstadt: Viele Schüler fahren mit dem Rad zur Goetheschule – über holpriges Kopfsteinpflaster. © Quelle: Ilona Hottmann

Mit ihrem Vorschlag hatten die Grünen allerdings keinen Erfolg, obwohl alle Parteien ein Problem sehen. „Die Fahrbahndecke ist sehr schlecht, man kann kaum darauf fahren“, sagt CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann.

Goetheschule: CDU fordert Konzept für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer

Bis auf die Grünen stimmten die Fraktionen geschlossen für einen Antrag der CDU, der ein Konzept zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer fordert. Vordringlich gehe es um das alte Kopfsteinpflaster und die Schülerinnen und Schüler der Goetheschule, betont Jagemann.

Aber Jagemann sieht dabei ein weiteres Problem. Autofahrern, die aus der Rühlmannstraße oder dem Franziusweg auf den Herrenhäuser Kirchweg biegen wollen, versperrten parkende Autos die Sicht. Dadurch entstehe eine zusätzliche Gefahr für die Schüler. Eine Fußgängerquerung über den Herrenhäuser Kirchweg, so die Idee, könnte Abhilfe schaffen. Die Schüler hatten sich wegen des Problems bereits vor einem Jahr an die Stadt gewandt. Passiert ist bislang nichts.

Die Grünen ärgern sich ein wenig, dass ihr Vorschlag für eine Fahrradstraße damit vom Tisch ist. „Schutz brauchen Fußgänger und Radfahrer. Uns geht es vordringlich darum, dass die Schüler vernünftig zur Schule kommen“, meint Winter.

