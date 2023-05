﻿Göttinger Straße monatelang nur einspurig befahrbar – wegen Brückenreparatur

Hannover. Autofahrer müssen sich auf der Bundesstraße 6 (B6) zwischen Deisterkreisel und Ricklinger Kreisel demnächst auf ein Nadelöhr einstellen. Die Göttinger Straße, auf der die B6 in diesem Abschnitt verläuft, wird ab August für viele Monate halbseitig in Höhe Fischerhof gesperrt. Der Grund: Die Stadt Hannover repariert die Träger der Brücke, über die die Göttinger Straße in diesem Bereich führt. Die Kosten belaufen sich auf knapp eine Million Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beton an Brückenträgern ist abgeplatzt

Die Brücke spannt sich über die Straßen Fischerhof und Ritter-Brüning-Straße im Stadtteil Linden-Süd. Die Gesamtlänge des Bauwerks beträgt rund 180 Meter. An den beiden Brückenträgern im Norden und Süden des Bauwerks hat die Stadt „betontechnologische Untersuchungen“ vorgenommen. Ergebnis: Das Material ist beschädigt und muss saniert werden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ursachen liegen nach Angaben der Stadt in früheren Jahren. Durch undichte Fahrbahnübergänge sind Wasser und Salze aus Streumitteln (Chloride) ins Bauwerk eingedrungen. Stahl korrodierte und Beton platzte teilweise ab. „Die Dauerhaftigkeit des Betons ist durch die über Jahrzehnte andauernde Einwirkung der Chloride beeinträchtigt“, schreibt die Stadt in ihren Plänen. Daher seien nun „Erhaltungsarbeiten“ an den Brückenträgern unumgänglich.

Bauarbeiten bis Sommer 2024 – und halbseitige Sperrung

Die Bauarbeiten sollen in zwei Abschnitten erfolgen. Der erste Abschnitt beginnt im August und dauert bis zum Frühjahr 2024. Danach beginnt der zweite Abschnitt, der sich bis zum Sommer 2024 hinzieht. In der gesamten Zeit wird die Brücke halbseitig gesperrt. „Der Verkehr wird dann einspurig je Fahrtrichtung auf einer Brückenhälfte geführt“, wie die Stadt ausführt. Da auf der Göttinger Straße derzeit Autofahrer zwei Spuren je Richtung zur Verfügung haben, dürfte es eng werden – und zwar ein ganzes Jahr lang.

Grüne: Warum beteiligt sich der Bund nicht an den Kosten?

Der Bezirksrat Linden-Limmer, dem die Pläne kürzlich vorgestellt wurden, richtet sein Augenmerk weniger auf die verkehrlichen als vielmehr auf die finanziellen Auswirkungen des Vorhabens. „Warum muss für die Reparatur einer Brücke, auf der eine Bundesstraße verläuft, allein die Stadt zahlen?“, fragt sich Grünen-Fraktionschef Steffen Mallast. Eine Vertreterin der Stadtverwaltung erwidert, dass der Bund nur für solche Bundesstraßen aufkommt, an denen keine Häuser stehen (“Anbau-freie Straßen“), etwa für die Schnellwege rund um Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Grünen wollen das nicht hinnehmen. „Es kann doch nicht sein, dass sich hier der Bund einen schlanken Fuß macht“, sagt Grünen-Bezirksratsherr Daniel Gardemin. Schließlich diene die Göttinger Straße überwiegend dazu, eine Verbindung zu den Fernverkehrsrouten herzustellen.

Die Grünen haben sich Beratungsbedarf erbeten, eine Entscheidung über das Bauvorhaben ist damit auf die nächste Sitzung des Bezirksrats vertagt.

HAZ