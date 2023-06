Kartendienst

Das alte Ärztehaus an der Berliner Allee weicht dem Neubau: Was in der Realität längst geschehen ist, folgt nun auch bei Google Street View. Der Konzern aktualisiert jetzt seine 15 Jahre alten Aufnahmen aus Hannover. Zudem sind neue Kamerafahrten geplant.

