﻿Steht Update bevor? Google Street View hat alte Aufnahmen aus Hannover gelöscht

Hannover. Google hat alle alten Street-View-Aufnahmen aus Hannover gelöscht. Ab sofort sind nur noch Bilder abrufbar, die Nutzerinnen und Nutzer privat hochgeladen haben – darunter beispielsweise die Hildesheimer Straße von 2018. Auch in anderen deutschen Großstädten wie Berlin oder Hamburg ist Street View verschwunden. Die Maßnahme könnte ein Vorbote des angekündigten Updates sein – und macht gleichzeitig Hoffnungen auf ein weiteres Feature zunichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis vor wenigen Tagen war Google Street View in Hannover noch verfügbar. Die offiziellen Aufnahmen waren rund 15 Jahre alt und stammten aus der Zeit, als der Dienst in Deutschland an den Start ging. So zeigten die Bilder etwa an der Berliner Allee noch das alte Ärztehaus, aber das wurde inzwischen bereits abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das Löschen sämtlicher Daten dürfte mit der Ankündigung im Juni zusammenhängen, dass Google den Dienst endlich aktualisieren will.

Google fertigt neue Aufnahmen

Eigentlich hatte das Unternehmen vor wenigen Wochen mitgeteilt, unter anderem in Hannover das alte Street View Mitte Juli durch Kamerafahrten aus dem vergangenen Jahr aufzufrischen. 2022 hieß es noch, die Aufnahmen würden lediglich zum Verbessern des normalen Kartenmaterials genutzt. Darüber hinaus fahren die markanten Autos mit den 360-Grad-Kameras auf dem Dach seit dem 22. Juni wieder durch niedersächsische Städte und Kreise. Das komplette Update soll im Oktober abgeschlossen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Google macht allerdings keine Angaben, wann genau der erste Street-View-Rutsch kommt. Das Löschen der alten Aufnahmen lässt aber eine baldige Veröffentlichung vermuten. Während der US-Konzern die Bilder in anderen Ländern regelmäßig auffrischt, musste Deutschland anderthalb Jahrzehnte darauf warten. Der Grund: Beim Start 2010 gab es massive Einsprüche, Hausbesitzer verlangten das Pixeln der Fassaden. Aufgrund dessen verzichtete Google auf weitere Updates. Diese Widersprüche müssen für das anstehende Aktualisieren erneut gestellt werden.

Google Street View: Kein Vergleich möglich

Inzwischen setzt Google auf einen neuen Zeitgeist. Viele Menschen und Unternehmen wünschten sich ein Update. Aber: Das Löschen des alten Materials verhindert gleichzeitig eine möglicherweise von vielen willkommen geheißene Spielerei: das Vergleichen, wie sehr sich Hannover seit 2008 verändert hat. Alle, die das wollten, hätten sich rechtzeitig Screenshots machen müssen.

HAZ