﻿Google Street View: Warum gibt es noch „blinde Flecken“ in Hannover?

Kostenfrei bis 10:00 Uhr lesen

Kartenupdate

Google Street View hat Hannover vor einigen Tagen neue Straßenaufnahmen beschert. Inzwischen sind weite Teile aktualisiert, doch beispielsweise in der List, der Nordstadt und in Stöcken gibt es noch blinde Flecken. Was hat es damit auf sich?