Jetzt gilt es: Ab sofort fahren wieder Kamera-Autos von Google Street View durch Hannover. Der Konzern aktualisiert nach 15 Jahre seine alten Aufnahmen aus der Landeshauptstadt. Auch andere Städte und Kreise in Niedersachsen sind bis Oktober an der Reihe.

Hannover. Jetzt gilt es: Google schickt ab sofort wieder Kamera-Autos für seinen Dienst Street View durch Hannover. Seit dem 22. Juni fotografieren die Wagen mit den markanten Aufbauten die Straßenansichten der Landeshauptstadt. Denn: 15 Jahre ist es bereits her, dass Google Street View in Deutschland an den Start ging – und wurde seither wegen massiver Kritik nicht mehr aktualisiert. Entsprechend veraltet sind die Bilder aus Hannover: 2008 war der Südschnellweg über die Hildesheimer Straße noch vierspurig, an der Ecke von Berliner Allee stand das alte Ärztehaus.