﻿„Schwerelos“-Premiere: Drei Magier verzaubern in der neuen GOP-Show

Desimos Rückkehr

Was ist Magie, was ist Schein? Was ist Körperbeherrschung und was einfach unerklärbar? Die neue Show „Schwerelos“ im GOP-Varieté hat es in sich. Noch bis zum 2. Juli verblüffen die Künstler um Zauberer Desimo ihr Publikum.

