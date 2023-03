﻿Fliegende Männer, tanzende Jojos und ein gelenkiges Liebespaar: So ist die neue GOP-Show „Neo“

Hannover. Am Ende dieses GOP-Premierenabends stellt man sich viele Fragen. Wie machen die das? Wie überwinden sie die Schwerkraft? Warum bekommen sie keine Kopfschmerzen?Sind die aus Fleisch und Blut – oder doch aus Gummi? Diese Fragen bedeuten natürlich, dass man schwer beeindruckt ist von der Leichtigkeit der Darbietungen, hinter der richtig harte Arbeit steckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Premierenpublikum zollt der neuen Show „Neo“, die junge Talente von Zirkusschulen und Festivals aus aller Welt präsentiert, ordentlich Beifall.

Gute Laune: Die Künstler des neuen GOP-Programms „Neo“ rund um Moderatoor Martin Quilitz. © Quelle: Tobias Wölki

Nur das sparsame Minimalkonzept der Bühne will nicht so recht zu den von Moderator Martin Quilitz heraufbeschworenen 1980er-Jahren passen. Aber letztlich ist es egal, wenn die Künstlerinnen und Künstler Großes, Schönes und Unterhaltsames zeigen. Und das tun sie. Düsterschön-schaurig wie Erin Skye, die zu den Flüstertönen aus dem Off die Spinnenfrau am Seil gibt. Eine märchenhafte und faszinierende Gothic-Atmosphäre entsteht – sehr schön passend zum minimalistischen Bühnenbild.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Düsterschön: Erin Skye bewegt sich zu Flüstertönen aus dem Off am Seil. © Quelle: Tobias Wölki

Amélie Bolduc zeigt Kunststücke auf dem Cyr Wheel

Fies und gleichzeitig wunderbar an den Haaren herbeigezogen ist der Auftritt von „Hair Hanging“-Künstlerin Sylphie Currin. Am liebsten möchte man ihr Kopfschmerztabletten auf die Bühne werfen. Ihre lustige Kollegin Amélie Bolduc hingegen treibt es so bunt auf ihrem Cyr Wheel, das einem fast schwindelig wird. Immer wenn man denkt, sie fällt – und das muss man laufend denken –, dreht sie sich hoch, um letztlich mit zwei Beinen fest auf der Erde zu stehen. Wo um Himmels Willen bleibt da die Schwerkraft?

Nein, sie fällt nicht: Amélie Bolduc beherrscht ihr Cyr Wheel. © Quelle: Tobias Woelki

Shu Takada lässt die Jojos tanzen

Das könnte man sich auch beim japanischen Sportwissenschaftler Shu Takada fragen, der mit Jojos um sich schmeißt, als gäbe es kein Morgen. Der sechsmalige Jojo-Weltmeister, der auch bei der US-Fernsehshow „America’s Got Talent“ für Aufsehen sorgte, hat dafür schon jede Menge Preise eingeheimst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrfacher Weltmeister: Shu Takada lässt seine Jojos tanzen. © Quelle: Tobias Woelki

Zum Schluss kommen die rasenden „Togni Brothers“ auf die GOP-Bühne. Diese haben einen großartige Bauarbeiterstil etabliert, bei dem sich die muskulösen Jungs gegenseitig wie Betonplatten in die Luft werfen – das ist schon stark. Und so rast auch das Publikum ordentlich mit – angefeuert von ausgelassenen Bekannten der Italo-Briten im Publikum.

Er trägt sie auf Füßen: Michael Togni und seine Yulia. © Quelle: Tobias Woelki

Lesen Sie auch

Michael Togni, der größere der Brüder, ist seit Kurzen verliebt und auch schon verheiratet. Das zeigt er, indem er seine Angebetete Yulia aus der Ukraine tänzerisch erst auf Händen, dann auf Füßen trägt. Die Liebeslieder auch für die beiden schrieb und spielte übrigens Holger Dieffendahl aus Köln, der auch seiner Stadt ein wahres Liebeslied widmet. Ganz klassisch und vielleicht auch ein bisschen neo.