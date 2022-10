﻿Kinderweihnachtsmusical „Der Zauberer von Oz“ nimmt zweiten Anlauf

Hannover. "Sei du selbst": Die Darstellerinnen und Darsteller des neunten Kinderweihnachtsmusicals tanzen über die Bühne des GOP und bewegen ihre Lippen zum Finalsong von "Der Zauberer von Oz". Der schallt als Playback aus den Lautsprechern – natürlich nur während der Proben. In den Vorstellungen vom 28. Oktober bis zum 8. Januar 2023 singen sie selbst, versichert der Regisseur Kurt Gminder . Vom Publikumsraum aus betrachtet er das Spektakel auf der Bühne und singt jede Zeile des Liedes mit.

Aufführung zwei Jahre später als geplant

"Es war eine sehr lange Reise mit dem Stück und es fühlt sich richtig an, dass wir es jetzt aufführen können", sagt der Komponist Jens Eckhoff (47). Für ihn ist es das erste Mal, dass seine Lieder in einem Musical erklingen. Das ehemalige Bandmitglied von Wir sind Helden, bekannt als Keyboarder und Gitarrist Jean-Michel Tourette, sitzt auf dem roten Ledersofa im Theaterfoyer, einem Raum mit abgehängter Decke, goldenen Wänden und rotem Samtteppich. Neben ihm der Regisseur Gminder und die neue Theaterdirektorin Nadine Matzat (46). Der Frust der vergangenen zwei Jahre ist einer Vorfreude gewichen: "Das wird wuselig", sagt Matzat. Für sie ist es das erste Kinderweihnachtsmusical. Sie freue sich auf die Schulgruppen und Familien, die zum Ende der Herbstferien in das Theater strömen werden.

Das Ensemble hat die Proben zum Kinderweihnachtsmusical „Der Zauberer von Oz“ wieder aufgenommen. © Quelle: Philip Behrens

Ursprünglich sollte "Der Zauberer von Oz" im November 2020 seine Premiere feiern. Doch der Coronalockdown machte den Kreativschaffenden einen Strich durch die Rechnung. Sie fieberten auf Weihnachten hin und hofften bis zuletzt, dass sich die Coronaregeln lockern würden – doch vergeblich. Als ihnen klar wurde, dass das Stück im damaligen Pandemiewinter nicht mehr auf die Bühne kommen würde, machte das Ensemble kurzerhand ein Hörspiel daraus. Das habe die schlechte Stimmung zumindest für kurze Zeit gelindert, erzählt Eckhoff.

„Ist das noch lustig?“

In diesem Herbst scheint der Aufführung nichts im Wege zu stehen. Der Vorverkauf läuft bereits seit Juni und geht nun in die „heiße Phase“, so die Worte der Theaterdirektorin. Doch mit jedem Jahr, in dem das Stück in der Schublade wartete, sei der Druck gewachsen. „Das Musical hat im Vorfeld so viel Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Gminder, „und jetzt müssen wir beweisen, dass es funktioniert“.

Nach so langer Pause mussten sich die beiden erstmal wieder mit der Geschichte auseinandersetzen: „Taugt das noch zum Bühnenstoff? Ist das noch lustig?“, fragten sie sich und beäugten ihre bisherige Inszenierung kritisch. Ihr Anspruch: Das Stück soll zeitgemäß sein und es müsse Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen. Am Ende entschieden sie, die Geschichte so zu belassen, mit Abstandsregeln im Land Oz und umgekehrten Geschlechterverhältnissen. In die Rolle des ängstlichen Löwen schlüpft demzufolge ein Mann. Das sei „viel spannender“ und realistischer, würden doch „Jungs inzwischen mehr kämpfen müssen“, sagt Gminder. Die bislang männliche Vogelscheuche wird zur Vogelscheuch*in, die auf das Sternchen bestehe.

Viktoria Weiner spielt weiterhin die Dorothy, bekommt aber Unterstützung von Maxie Werner. © Quelle: Christian Behrens

Während der Inhalt blieb, hat sich die Besetzung gewandelt. Statt Bennet Tatenhorst steht mit Markus Wilhelm ein neuer Zinnmann auf der Bühne. Die Rolle der Dorothy übernehmen gleich zwei Darstellerinnen: Maxie Werner soll die Originalbesetzung Viktoria Weiner dann vertreten, wenn diese bei der „30 Jahre GOP-Jubiläumsshow“ auf der Bühne steht.

Ein Appell mutiger zu sein

Mit dem Bühnenprogramm wollen sie Mehrwert auf allen Ebenen schaffen – und das mit einem „der meist adaptierten Stücke“, wie Gminder es beschreibt. Das Varieté biete dafür den passenden Rahmen, könne es doch die Erzählung mit Humor, Luftartistik und Feuerjonglage befüllen.

Für Gminder sei „Der Zauberer von Oz“ ein prägendes Kinderbuch und „eine der schönsten Coming-of-Age Stücke“ gewesen. Mit vier Jahren bereits habe er die Verfilmung mit Judy Garland als Dorothy gesehen. Nur die Hexe habe ihn genervt. Ihm zufolge habe der Kinderbuchautor Lyman Frank Baum die richtigen Fragen gestellt, die nicht nur die Jüngsten bewegen: „Wo will ich eigentlich sein? Bin ich hier, wo ich gerade bin, glücklich?“ Das hat den Schaffensprozess beeinflusst. In der Neuinterpretation gehe es dem Regisseur darum, mutig durch das Leben zu gehen und sich „echte Freunde“ zu suchen.

Er als Teil des Theaterbetriebs sei nicht immer mutig. Statt experimenteller Stücke, die er vor fünf Jahren noch inszenierte, schreibe er heute „etwas, das die Zuschauer ins Theater bringt“. Darauf seien sie angewiesen, sagt der 56-Jährige und deutet damit auf die Publikumsverluste hin, die auch nach den Lockdowns erhalten bleiben. Laut Matzat ist das hannoversche Kulturhaus derzeit zu etwa 60 bis 70 Prozent ausgelastet.

Eckhoffs Söhne als größte Kritiker

Eckhoff fehle der Mut, ein geschriebenes Lied loszulassen und der Welt zu präsentieren. Deshalb brauche er für seine kreative Arbeit eine Frist, „sonst würde ich ewig weiterarbeiten“. Ihn habe die Geschichte um Dorothy für seine musikalischen Kompositionen inspiriert. Statt wie sonst für eine Band schrieb er diesmal Lieder für die Bühnencharaktere. Mit seiner Arbeit erzählt, kommentiert und emotionalisiert er die Geschichte des Musicals – „das kannte ich vorher gar nicht“, erzählt er. Am Ende gab es für ihn ein großes Ziel: Seine Söhne müssen die Songs feiern. Mit ihnen besucht er regelmäßig das GOP. Sie waren es auch, die ihn zur Kindermusik zurückbrachten.

„Der Zauberer von Oz“ im GOP Das Kinderweihnachtsmusical „Der Zauberer von Oz“ im Varieté GOP (Georgstraße 36) läuft vom 28. Oktober bis 8. Januar 2023. Aufführungen sind jeweils freitags um 14 Uhr, sonnabends um 11 und 14 Uhr sowie sonntags um 9.30 Uhr. Erwachsene zahlen von 22 Euro bis 27 Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahren zahlen 19 Euro bis 24 Euro.

Neben dem Familienmusical widmet sich Eckhoff der Filmmusik und eigenen Songs. Außerdem fördert er den musikalischen Nachwuchs beim Popcamp des Deutschen Musikradars. Gminder bleibt dem GOP auch nach dem „Zauberer von Oz“ treu. Im Anschluss inszeniert er „Zauberhaft“ in Münster, „Keine halben Sachen“ in Bonn und „Neo“ in München.

