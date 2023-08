﻿Aktuelle Show „Playback“: So bringt Regisseur Winterberg alle GOP-Artisten zum „Singen“

Hannover. Detlef Winterberg (61) war selbst als Künstler in der Unterhaltungsbranche unterwegs. Als Regisseur hat er die aktuelle GOP-Show „Playback“ entwickelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Winterberg, wie wird man Regisseur für Varieté-Shows?

Mein Leben ist wie ein Fluss, in dem ein Stück Holz treibt. Und dann kommt ein Seitenarm, den nehm ich mit (schmunzelt). Nach der Schule habe ich eine Tischlerlehre gemacht, doch dann brach ich mir ein Bein und war raus dem Beruf. Dann habe ich als silberner Roboter auf dem Kurfürstendamm in Berlin getanzt. Ich wurde Breakdancer und habe bei Thomas Gottschalks Show „Na Sowas“ den Wettbewerb zum besten Breakdancer Deutschlands gewonnen. Schließlich kamen die Auftritte in der „Scheinbar“, dann habe ich Stand-up im „Quatsch Comedy Club“ gemacht.

Wie kommt man darauf, einen Varietéabend als Playbackshow zu gestalten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich war in jungen Jahren großer Fan dieser Stilrichtung. In den 1980er-Jahren gab es ganze Shows und Theaterstücke, die konsequent vom Band gespielt wurden – das hat gut funktioniert. Auch im Comedybereich läuft Playback hervorragend: Man muss zum Beispiel nur zwei Hände nehmen, Augen darauf kleben und einen Loriot-Sketch mit ihnen nachspielen – und alle lachen. So ist mir die Idee gekommen. Wir haben uns im Team auch schnell auf Simon-James Reynolds als Showmaster geeinigt. Er war übrigens auch in der „Bang Bang“-Show mit dabei.

Ist das nicht sehr schwer für die Artisten, zusätzlich auch noch die Lippen zu bewegen?

Alle Künstler haben sich schnell eingearbeitet, dabei sprechen manche nicht einmal die Sprache der Lieder. Wir haben die Texte übersetzt, damit sie verstehen, was sie „singen“. Je häufiger sie die Lieder wiederholt haben, desto mehr Gefühl konnten sie hineinlegen. Das sieht man zum Beispiel auch bei unserem Showmaster Simon-James Reynolds: Er lebt geradezu die Songs. Und der Queen-Song ist für ihn wie gemacht, da scheint es doch wirklich, als ob Freddie Mercury selbst auf der Bühne steht.

Gesangsbattle: Von allen Artistinnen und Artisten wird in der Show auch viel Schauspielkunst verlangt. © Quelle: Christian Behrens

Sind alle Künstler gleich so offen gewesen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kanadier vom Trio En Masse kannten das Playback-Prinzip gar nicht. Aber inzwischen sind sie perfekt, sie sind sogar Feuer und Flamme. Das sieht man allein schon daran, wie sie den Song „Je ne parle pas français“ von Namika auch spielerisch in die Akrobatik einbauen.

Anspruchsvoll: Kristina Eötvös wechselt in Windeseile nicht nur ihre Kleider, sondern performt jedes Mal auch einen neuen Song. © Quelle: Christian Behrens

Was war die schwierigste Szene?

Anspruchsvoll ist die Quick-Change-Szene des Zauberer-Duos: Kristina Eötvös wechselt in Windeseile ihre Kleider – und stimmt jedes Mal ein neues Lied an, spielt einen neuen Charakter: Die Szene ist wie geschaffen für Playback. Und auch das Duo Skating Phönix leistet Außerordentliches. Es erfordert viel Konzentration, die Nummer mit den Rollschuhen zu zeigen und dabei die Lippen synchron zur Musik zu bewegen.

„My Heart will go on“: Auch die Titanic geht in der „Playback“-Show mit Jongleur Martin Regouffre unter. © Quelle: Christian Behrens

Wie lange haben Sie geprobt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im kleinen Kreis haben wir uns zum ersten Mal 2022 in Rotterdam getroffen, dort haben wir die Musik ausgesucht. Im November haben wir in Hannover angefangen, mit den Künstlern zu proben. Einige hatten bereits ihre Auftritte mit Songs verbunden – wie Andalousi, der Handstandartist. Er musste nur lernen, die Lippen richtig zu bewegen. Es ist eine Höchstleistung, wenn er während des einarmigen Handstands den Song „Apologize“ von One Republic auch emotional so vorantreibt.

Überraschend live: Der Playback-Gesang wird im GOP zur Kunstform – hier mit Simon-James Reynolds. © Quelle: Christian Behrens

Playback ist in dieser Show die Herausforderung, der sich alle im Team stellen. Schweißt das die Künstlerinnen und Künstler besonders zusammen?

Ja, wenn ein Artist krank oder verhindert ist, übernimmt – zack – sofort ein anderer den Playback-Part, kein Problem. Aber es sind auch echte Freundschaften entstanden: Simon-James Reynolds und Paula Alvala, die Clownin, haben auf der Bühne eine richtige Mini-Story zusammen. Zuerst ist Paula ja nur eine Bühnenhilfe, zum Schluss wird sie neben Simon selbst zum Star. Und inzwischen sind die beiden auch privat beste Freunde, dabei kannten sie sich vorher nicht.

Vom Bühnenarbeiter zum Star: Paula Alvala „singt“ mit voller Inbrunst. © Quelle: Christian Behrens

Haben Sie persönlich ein Lieblingslied?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich mag sehr die Szene, in der der Song „Nails, Hair, Hips, Heels“ von Todrick Hall gespielt wird. Alle Künstler stehen auf der Bühne, schnipsen mit den Fingern und dann kommt Simon-James Reynolds von hinten durch die Gruppe, singt, zieht seine Schuhe um, tanzt und schreitet schließlich zur Flying-Pole-Stange.

Lesen Sie auch

Unter welchen Kriterien haben Sie die Songs ausgesucht?

Die Songs kommen aus verschiedenen Musikepochen, viele aktuelle Lieder sind dabei. Wir wollten ja nicht, dass es so eine verstaubte Travestie-Show wird, sondern überraschend und modern.

„Je ne parle pas français“: Das Trio En Masse interpretiert den Namika-Song. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie oft haben Sie selbst schon die Show gesehen?

Bestimmt schon acht- oder neunmal. Und ich schau sie mir immer wieder gerne an.

Die GOP-Show „Playback“ dauert etwa zwei Stunden und läuft bis zum 10. September. Karten kosten ab 35 Euro. Noch bis Ende der Sommerferien hat ein Kind bei einem regulär zahlenden Erwachsenen freien Eintritt.

HAZ