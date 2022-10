﻿Das GOP-Wintervarieté in Hannover bietet eine „Chance auf Veränderung“

Das GOP in Hannover meldet sich mit dem Wintervarieté zurück: In der Orangerie Herrenhausen sind die Vorstellungen mit Artistik und Jonglage vom 18. November bis 23. Januar zu sehen. Einen Garanten für mitreißende Musik haben die Veranstalter wieder mit ins Boot geholt.

Das Programm steht, die Vorfreude ist Groß: Alexis Bernatchez (von links), Nadine Matzat, Hans Christian Nolte, Harald Böhlmann, Sandra Wawer, Jan Dutler und Dietmar Althof stellen das GOP-Wintervarieté in der Orangerie Herrenhausen vor.

Hannover. „Endlich wieder GOP-Wintervarieté!“: Mit großer Vorfreude haben die Macher die neue Show „Changes – Die Chance der Veränderung“ in der Orangerie Herrenhausen vorgestellt. Seit 2002 findet die Veranstaltung traditionell dort statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Termine stehen fest: Vom 18. November bis 23. Januar 2023 soll es hier brillante Artistik geben, eingebunden in eine originelle Handlung, mit mitreißendem Rhythmus und klasse Livemusik. So versprechen es die Veranstalter. Dafür ist in diesem Winter die kanadische Kompanie Machine de Cirque, die bereits 2017 mit ihrer Show das Publikum begeisterte, zuständig.

Ausschnitte aus dem Programm

Zwei Künstler der 2013 im kanadischen Québec gegründeten Kompanie sind zugegen und zeigen jeweils einen Ausschnitt aus dem Programm: Jan Dutler, ein Schweizer Musiker (und Clown) bringt den Groove in den Hallenraum mit seiner tragbaren Loopstation. Mit Drumsticks trommelt er auf Scheinwerfern, Gläsern, dem Showplakat und dem Hallenboden und nimmt die Sounds kurz auf und lässt sie grooven. Sogar das Reißverschlussgeräusch seiner Ar­beitshose wird zum Instrument. Dann addiert er seine Stimme und die einer jungen Frau, spielt auch noch Mundharmonika, und zaubert mit Leichtigkeit diverse Rhythmen und Sounds, bis am Ende der vollständige Song „Change“ entsteht, den er im Reggaestil auch gesanglich präsentiert. Satter Applaus und lachende Gesichter. Staunen bereitet sein Kollege Alexis Bernatchez (Kanada), der bereits auch beim Cirque du Soleil seine Kunst zeigte. Bernatchez begeistert alle mit seiner kombinierten Rollschuh-Diabolo-Akrobatik. Wie ein Eiskunstläufer, aber kaum hörbar, gleitet er fast schwebend über den Hallenboden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang keine Corona-Beschränkungen

Die Show läuft noch bis zum 6. November in Essen. Sandra Wawer, die künstlerische Leiterin des GOP, verspricht eine atemberaubende und zugleich liebevolle, warmherzige Show mit bester Artistik und feinen Showelementen. Zehn Protagonisten und Protagonistinnen zeigen Jonglage, Schleuderbrett, Rollschuh-Diabolo-, Handstand- und Partnerakrobatik, Schauspiel und Comedy. Dazu gibt es viel Livemusik.

Harald Böhlmann, Erfinder des Kleinen Festes im Großen Garten und Mitbegründer des Wintervarieté in Herrenhausen, wünscht sich, dass das Publikum zahlreich zu „Change“ kommt. Zumal es bislang keine Corona-Beschränkungen gibt. 2020/2021 fiel das GOP-Wintervarieté aus, 2021/2022 fand es unter schwierigen Bedingungen statt. Böhlmann erinnert an die teilweise prekäre Lage der Kulturschaffenden, Veranstalter, der Spielorte. Sein Appell: „Wir brauchen das Publikum!“. Es gelte, das vielfältige kulturelle Angebot zu erhalten. Immer wieder würden Veranstaltungen aller Art abgesagt, weil es eine Zurückhaltung gebe und der Vorverkauf nicht laufe. Auch Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH, plädiert an das Publikum, Veranstaltungen zu besuchen. „Kultur wärmt“, sagt er.

Von Christian Seibt