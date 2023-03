﻿Abschlussklasse der ehemaligen Gottfried-Keller-Schule trifft sich seit 63 Jahren ein Mal im Jahr

Hannover. In einem Restaurant in der Altstadt in Hannover sitzt eine Gruppe von neun Seniorinnen und Senioren. Sie plaudern, sie lachen. Es ist eine ganz besonderes Treffen, denn die fünf Männer und vier Frauen haben bereits die Schulbank miteinander gedrückt. Zum 65. Jahrestag ihrer Entlassung haben sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Gottfried-Keller-Schule in der List getroffen – seit dem Abschluss im Jahr 1958 sind sie das 63. Jahr in Folge zusammengekommen, ohne Unterbrechung. Die Orientierungsstufe gibt es heute nicht mehr, sie ist in der Käthe-Kollwitz-Schule aufgegangen.

Zum Zeitpunkt des Schulabschlusses waren die heutigen Rentnerinnen und Rentner um die 13 oder 14 Jahre alt, in diesem Jahr werden innerhalb der eingeschworenen Gemeinschaft zwei Mitglieder ihren 80. Geburtstage feiern, zu denen jeweils auch die ganze Klasse eingeladen ist.

Schon in den späten Fünfzigerjahren war die Klasse eine Besonderheit, denn hier saßen Jungen neben Mädchen. Heute sind ihre Mitglieder die vielleicht am längsten bestehende Klassengemeinschaft der Stadt. Nach dem Schulabschluss begannen die meisten von ihnen eine Lehre, viele blieben in Hannover.

„Das hat sich schnell bewährt“

Was die Klasse in ihrer Schulzeit besonders machte, ist heute eine Selbstverständlichkeit: Mädchen und Jungen wurden gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Das sei damals noch eine Art „Versuch“ seitens des Schulträgers gewesen, erinnert sich Detlef Sachs: „Aber das hat sich schnell bewährt und ich bin froh, dass da heute nicht mehr getrennt wird.“ Vollständig aufgehoben sei die Geschlechtertrennung im Unterricht damals jedoch noch gewesen, sagt Sachs. Im Klassenraum saßen Jungen und Mädchen separat in zwei Raumhälften.

Das Foto zum Schulabschluss der Klasse von 1958: Auch Klassenlehrer Hucka kam, bis er verstarb, regelmäßig zu den Treffen, und die Klasse besuchte ihn und seine Frau zum 30. Jahrestag sogar zuhause im Harz. © Quelle: Detlef Sachs

Grippeferien dank zwei Schülern im Schrank

Auch an den Schabernack aus der Schulzeit erinnert man sich bei den Treffen noch heute gerne. Sachs erzählt, wie er sich gemeinsam mit Mitschüler Herbert einmal im Schrank versteckt hätte. Denn damals galt zur Eindämmung der Grippe die Regel, dass wenn mehr als ein Drittel der Klasse gleichzeitig erkrankte, die gesamte Klasse eine Woche daheim bleiben durfte, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Mit den zwei Klassenkameraden im Schrank sei Schulleiterin Mertens beim Durchzählen auf dieses Drittel gekommen. Als Ergebnis durfte die gesamte Klasse eine Woche dem Unterricht fernbleiben. Das bringt den ehemaligen Schüler Sachs noch heute zum Schmunzeln.

Treffen im März ist ein fester Termin im Kalender

Was heute via Google, Whatsapp, Instagram und E-Mail gar kein Problem mehr ist, war damals noch eine organisatorische Herausforderung, erinnert sich Fritz Dreyer: Das Auffinden und Kontaktieren der ehemaligen Schüler und Schülerinnen. Zusammengefunden haben sie dennoch, und seit Jahrzehnten ist das Treffen im März ein fester Termin im Jahreskalender. Das sei nicht zuletzt auf den damaligen Initiator der Treffen, Detlef Sachs, zurückzuführen. Warum das nicht viele andere Abschlussklassen auch so machen würden? Diese Bereitschaft, sich zu engagieren, habe nach Dreyers Beobachtung abgenommen. „Das ist schade“, sagt er. „Denn nur so so konnte eine Gemeinschaft wie die in dieser Abschlussklasse überhaupt entstehen.“