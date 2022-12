﻿Grabung in Ägypten: So spürte eine Archäologin aus Hannover die Stadt der Toten auf

Weil er seinen Rausch an einem denkbar schlechten Ort ausschlafen wollte, hat sich ein Autofahrer eine Menge Ärger eingehandelt. Die Polizei musste ihn am Freitagabend in seinem Fahrzeug an der K 245 zwischen Barrigsen und Stemmen wecken. Bei laufendem Motor blockierte er teilweise die Fahrbahn.