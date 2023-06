﻿Graffiti an Uni-Wahrzeichen wirft Rätsel auf: Was bedeuten die chinesischen Schriftzeichen?

Hannover. Die Schriftzeichen in blutroter Farbe leuchten Passanten schon aus der Entfernung entgegen: Seit einigen Tagen prangt ein Graffiti am Sockel der Sachsenross-Statue vor dem Welfenschloss der Leibniz-Uni. Unklar ist bislang nicht nur, wer die chinesischen Zeichen auf dem Wahrzeichen der Universität angebracht hat. Selbst unter Muttersprachlerinnen und -sprachlern wird gerätselt, was das Graffiti eigentlich bedeutet.

Die Uni selbst hat die Zeichen übersetzen lassen. „Uns war wichtig, zu klären, um welchen Inhalt es sich handelt“, sagt Sprecherin Mechtild Freiin von Münchhausen. Das Ergebnis: „Sie ergeben keinen Sinneszusammenhang im Chinesischen.“ Über die genaue Bedeutung rätseln auch weitere Menschen, die der chinesischen Schriftzeichen mächtig sind.

Graffiti am Sachsenross lässt sich unterschiedlich deuten

„Das rechte Zeichen bedeutet ,Flechte’“, erklärt ein Student mit chinesischen Wurzeln. Gemeint ist die Hautkrankheit. Das linke Zeichen kennzeichnet einen Ausruf. Wortwörtlich übersetzt, hieße das Graffiti also „Flechte!“. Was genau die Autorin oder der Autor damit ausdrücken möchte, bleibt fraglich.

Graffiti an der Pferdestatue vor der Leibniz-Uni: Was bedeuten die Zeichen? © Quelle: Manuel Behrens

Theoretisch wird das „Flechte“-Zeichen im traditionellen Chinesisch genauso ausgesprochen, wie das Verb „wählen“, so der Student. Verbunden mit dem Ausrufzeichen, ließe sich das Graffiti auch als „Wählen!“ oder „Geht wählen!“ interpretieren. Doch das will der junge Übersetzer nur als eigene Theorie verstanden wissen. „Im Chinesischen spielt man gerne mit Zeichen herum, die gleich klingen, aber eine andere Bedeutung haben“, sagt er.

So viel kostet die Graffiti-Entfernung

Ein junger Mann aus Hongkong hat eine weitere Interpretation in Bezug auf die Farbe des Graffiti: „In Hongkong wird rote Farbe häufig verwendet, um jemanden dazu aufzufordern, Geld zurückzuzahlen“, sagt er. Der „Flechten“-Übersetzung kommt allerdings auch er nach – was dem Schriftzug nicht unbedingt eine genauere Bedeutung verleiht.

Die Uni geht davon aus, dass die Schriftzeichen mithilfe von Schablonen gesprüht wurden. Möglicherweise hat das Graffiti also auch gar keine Bedeutung und ist ein Zufallsprodukt. Die Leibniz-Uni ärgert sich trotzdem über die chinesischen Zeichen an ihrem Wahrzeichen – auch weil die Entfernung nicht günstig ist. „Die Kosten, um das Graffiti entfernen zu lassen, werden erfahrungsgemäß bei etwa 1500 Euro liegen“, so Münchhausen. Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Uni geht gegen Schmierereien vor

Die Entfernung von Graffiti und Schmierereien auf dem Uni-Gelände verursachen jedes Jahr Kosten von etwa 20.000 Euro, so die Sprecherin – „nur die dringlichsten Graffiti entfernen zu lassen“, sagt Münchhausen. „Wir haben hier besondere Bauten wie das Welfenschloss im Blick, lassen aber beispielsweise auch Graffiti mit diskriminierenden, rassistischen oder verfassungsfeindlichen Inhalten unverzüglich entfernen.“

