﻿Graffiti an Zügen und Lärmschutzwänden in Hannover: Wie die Bundespolizei dagegen vorgeht

Jedes Jahr sprühen Sprayer Hunderte Graffiti und Tags an Lärmschutzwände und Züge. Während der Schaden für die Bahnbetreiber in die Millionen geht, können die Ermittler der Bundespolizei die Taten nur schwer nachweisen. Derweil begeben sich die Täter für jedes Motiv in Lebensgefahr.

Hannover. Der rote Regionalzug taucht plötzlich und nahezu lautlos hinter einer Kurve auf und fährt auf eine Weiche zu. Fährt er nach rechts oder nach links? Auch seine Geschwindigkeit ist schwer einzuschätzen. Sicher ist nur: Zum Bremsen ist es zu spät. Zwei große Schritte zur Seite sind nötig, um der Lok gerade noch aus dem Weg zu gehen. Zeitgleich könnte jederzeit eine Weiche umgestellt werden. „Wenn da gerade ein Fuß zwischen ist, ist der ab“, sagt Kevin Müller von der Bundespolizei.

Es regnet, die Schienen sind nass und rutschig, während in ein paar Metern Höhe 15.000 Volt durch die Oberleitung laufen. Obwohl die Gleise vom Hauptbahnhof nah sind, lauern überall Gefahren. Eigentlich ist der Schienenbereich für Unbefugte absolut tabu. Müller von der Bundespolizeiinspektion macht an diesem grauen Vormittag eine Ausnahme. Er zeigt die zahllosen bunten Graffiti, die auf den Lärmschutzwänden prangen – und die Risiken, die deren Urheberinnen und Urheber auf sich nehmen.

Das große Ziel der Sprayer

Wie viele Sprayer in Hannover unterwegs sind, kann niemand sagen. Im Bereich der Bundespolizei Hannover hinterlassen sie jedes Jahr Graffiti und Tags im mittleren dreistelligen Bereich. Einige greifen bereits im Kindesalter zur Sprühdose, es gibt aber auch Altsprayer. „Das Durchschnittsalter liegt zwischen 15 und 30 Jahren“, sagt eine Sachbearbeiterin der Behörde, die sich mit den Täterinnen und Tätern befasst. Meist kommen sie in der Dunkelheit, wenn all die Gefahren im Schienenbereich noch schwerer zu erkennen sind. Teils bringen die Sprayer Trittleitern mit, um über die Lärmschutzwände zu steigen.

Knapp daneben: Ein Regionalzug taucht plötzlich und fast lautlos hinter einer Kurve auf. © Quelle: Frank Tunnat

Ihnen gegenüber stehen die Beamten der Bundespolizei. Dazu gehört der Zivilfahnder Tobias Bosch, der seinen echten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Das große Ziel der Sprayer ist, dass ein ICE mit ihrem Werk durch die gesamte Bundesrepublik fährt“, sagt er. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen begibt er sich regelmäßig auf Streife, um die Verursacher zu fassen – am besten auf frischer Tat. Denn den Sprayern die begangenen Straftaten gerichtsfest nachzuweisen ist andernfalls äußerst schwierig. „Die meisten Taten bekommen wir nicht mit“, sagt Bosch. Entsprechend niedrig ist die Aufklärungsquote.

Legendärer Sprayer stirbt neben Farbdose

Bosch berichtet von den Risiken der meist nächtlichen Kontrollen und Sondereinsätze gegen Sprayer. Sowohl für die Beamten wie auch die Verursache sind es wegen der vielen Gefahren Extremsituationen. Im Sommer erwischten die Beamten zwei Jugendliche in Hameln, die am alten Güterbahnhof Motive sprühten. Gegen sie liegt nun eine Anklage beim Jugendgericht vor. In Seelze wurde vergangenes Jahr eine Studentin gefasst. Sie erhielt einen Strafbefehl. Neben der eigentlichen Strafe droht Sprayern, dass das geschädigte Bahnunternehmen Schadensersatz fordert. Diese Beträge können mehrere Zehntausend Euro betragen – und Menschen schon in jungen Jahren ruinieren.

Besprühte S-Bahnen: Auch der neue Anbieter Transdev hat mit Graffiti zu kämpfen. © Quelle: Frank Tunnat

Andere haben beim Sprühen ihr Leben verloren. 2016 erfasste eine S-Bahn in Berlin einen 18- und einen 19-jährigen mutmaßlichen Sprayer. Zwei Jahre zuvor starb der legendäre Hamburger Graffitisprayer „Oz“ auf den Schienen, als er von einer Bahn angefahren wurde. Bei dem damals bereits 64-Jährigen fand die Polizei eine Sprühdose sowie ein letztes „Oz“-Tag.

Graffiti verursachen jedes Jahr Millionenschäden

Deutsche Bahn und Bundespolizei wollen solch tragische Unfälle verhindern und vor den Konsequenzen der Straftaten warnen. Dafür besuchen sie auch Schulen, um auf die Gefahren hinzuweisen. „Man kann nicht alle Sprayer über einen Kamm scheren, bei einigen fängt es mit Tags auf der Schultoilette an“, sagt Zivilfahnder Bosch. Aber es geht auch ums Geld. Im Jahr 2020 bezifferte die Bahn die Schäden durch Graffiti bundesweit auf 38 Millionen Euro, aktuelle und regionale Zahlen liegen nicht vor. Betroffen ist aber auch der neue S-Bahn-Betreiber Transdev. Von Mitte des Jahres bis zum November musste das Unternehmen 5000 Quadratmeter gesprühte Fläche entfernen – das entspricht etwa 20 Tennisplätzen.

Graffiti entlang der Schienen: Für die Bahnbetreiber gehen der Schaden und die Reinigungskosten in die Millionen. © Quelle: Frank Tunnat

Die betroffenen Loks und Waggons müssen zur Reinigung zusätzlich aus dem Verkehr gezogen werden. Etwa wenn Frontscheiben, Wagennummern oder Bremsdruckanzeigen besprüht sind. Diese Züge fehlen dann im Bahnverkehr.

Was wurde aus „Taps“ und „Moses“?

Es gibt auch Tags, die wahrscheinlich jeder kennt, der schon einmal aus dem Zugfenster geschaut hat: Die Tags „Moses“ und „Taps“. Nach Informationen dieser Zeitung haben die beiden Sprayer bereits länger keine ihrer weit verbreiteten Schriftzüge hinterlassen. Die beiden dürften mittlerweile über 40 Jahre alt sein – und ihr lebensgefährliches Hobby an den Nagel gehängt haben.