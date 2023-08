﻿Graffiti-Festival „Urban Nature“: Künstler Inkie aus Bristol macht das Ihme-Zentrum bunter

Hannover. Das Klackern der Sprühdosenkugeln und das Knacken von Kronkorken, die von Flaschenhälsen springen. Der Geruch frischer Farbe und von Zigaretten mit Kräuterzusatz. Dazwischen Hip-Hop aus einem Zelt am Fluss. Zum sechsten Mal fand am vergangenen Wochenende das Graffiti-Festival „Urban Nature“ statt, bei dem Wände zu beiden Seiten der Spinnereibrücke bemalt werden. In diesem Jahr hat das Festival sich sogar erweitert: Auch die Uferpromenade des Ihme-Zentrum und die Fahrradunterführung an der Ida-Arenhold-Brücke wurden in die Aktionen einbezogen. Organisiert wurde das Festival vom Graffiti-Netzwerk Hannover, einem Zusammenschluss von Künstlerinnen und Künstlern aus der Szene.

Malen am Fluss: Zum sechsten Mal entsteht an der Ihme eine Galerie. © Quelle: Tobias Wölki

Film und Vernissage

Den Auftakt bildete am Donnerstag der Film, „Blaues Licht“ im Kino im Sprengel, eine sogenannte Mockumentary der Sprayer-Gruppe Rocco und seine Brüder über eine urbane Kunstaktion und gleichzeitig ein eigenartiges Verwirrspiel, in dem es um Klischees und Innenleben der Graffiti-Subkultur geht. Am Freitag lud die Galerie Brutal im Ihme-Zentrum zu einer Vernissage des Künstlers Iss.ue ein. Der in Berlin lebende ukrainische Künstler ist in der Streetart-Szene verwurzelt, die Bilder in der Galerie arbeiten mit Farbe, manchmal auch installativ mit Steinen, auf Beton auf Leinwand. Oft sind sie allerdings auch sehr abstrakt, in ihrer immer wieder durchbrochenen, manchmal regelrecht kaputten Geometrie oft kleinteilig und damit ihren Streetart-Wurzeln auch ein wenig entwachsen. Es handelt sich nicht um Streetart im klassischen Sinn. Das sei, so der Betreiber der Galerie Brutal, auch einer der Gründe dafür, Iss.ue auszustellen. Der andere sei, dass sich damit auch die Möglichkeit böte, auf den Krieg in Ukraine und die Situation der Kunstschaffenden dort hinzuweisen.

Geometrie, Farben und Beton: Werke des ukrainischen Künstlers Iss.ue in der Galerie Brutal © Quelle: Jan Fischer

Gäste und Einheimische

Das Herzstück des Festivals war allerdings der Graffiti-Jam, zu dem gut 90 Künstlerinnen und Künstler zusammenkamen, um die dafür frisch gestrichenen Wände an der Ihme und im Ihme-Zentrum gestalten, während Spaziergänger am Fluss daran vorbei flanierten. Kinder konnten sich mit Sprühdosen an einer extra dafür aufgestellten Wand ausprobieren, Künstler ihre Fähigkeiten in einem Style-Battle unter Beweis stellten – da ging es zum Beispiel darum, ein Alphabet in einer vorgegebenen Zeit zu taggen.

Hauptsächlich aber sind, vor allem an der der „Ihme-Hall“ vor und hinter der Spinnereibrücke übers Wochenende großflächige Murals entstanden. Viele der Künstlerinnen und Künstler kamen aus Hannover. Es sind allerdings auch Werke von eingeladenen Gästen entstanden, beispielsweise von fraen aus Leipzig, die an der Ida-Arenhold-Brücke gearbeitet hat. Mit dabei ist auch Inkie aus Bristol, dessen Name oft in einem Atemzug mit dem des legendären Street-Art-Künstlers Banksy genannt wird. Inkies Mural – auf dem auch die Türme des Heizkraftwerkes einen Auftritt haben – ist am oberen Eingang zum Ihmezentrum an der Spinnereibrücke zu finden.

Szenelegende malt in Linden: Künstler Inkie aus Bristol. © Quelle: Tobias Wölki

So wurde am Wochenende das Ihme-Zentrum Stück für Stück bunter, während von unter der Brücke die Beats übers Wasser zogen. Zwischen den Geräuschen und Gerüchen der urbanen Natur entstand zum sechsten Mal auf den zahlreich vorhandenen grauen Flächen im und am Ihme-Zentrum eine umfangreiche Galerie zum Umherflanieren. Und auch in dieser Galerie lag vor dem Ausgang der Andenkenshop: Postkarten, Sticker und Ähnliches der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler gab es Sonntag beim KunstKiosk des „Bei Chéz Heinz“.

