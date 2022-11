﻿Gratis ÖPNV in Hannover: Volle Züge, nur wenige Verspätungen und Ausfälle

Am heutigen Samstag sind Bus und Bahn kostenlos für die Fahrgäste: Der Start am Vormittag verlief mit den üblichen Verspätungen und Ausfällen bei der S-Bahn.

Hannover. Einfach einsteigen und losfahren: Es war in der Region Hannover lange nicht so einfach, mit Bus und Bahn zu fahren, wie am heutigen Samstag. Und vor allem nicht so günstig: Beim „Gratis Fahr’n“-Tag ist der ÖPNV kostenlos. Der Start am Vormittag verlief gewohnheitsgemäß – also auch mit Verspätungen und Zugausfällen.