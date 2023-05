﻿Greenpeace-Besetzung: CDU fordert Bannmeile um den Landtag von Niedersachsen

Kostenfrei bis 17:36 Uhr lesen

Hannover-Mittelfeld

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Samstagnachmittag in Hannover-Mittelfeld in Einsatz. Dort war eine Autofahrerin mit einem geparkten Pkw kollidiert. Zwei Personen waren gerade dabei, in das Fahrzeug einzusteigen.