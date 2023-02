﻿Greta Garlichs aus Hannover will Grünen-Chefin in Niedersachsen werden

26 Jahre alt, queer, talentiert: Greta Garlichs aus Hannover will Landesvorsitzende der Grünen in Niedersachsen werden. Neben ihr hat Alaa Alhamwi aus Oldenburg seine Kandidatur angekündigt.

Bis vor Kurzem Vorsitzende der Grünen in Hannover: Greta Garlichs will Landesvorsitzende ihrer Partei werden.

Hannover. Greta Garlichs aus Hannover will Landesvorsitzende der Grünen in Niedersachsen werden. Sie werde beim Parteitag in Celle kandidieren, sagte die 26-Jährige dieser Redaktion. „Parteiarbeit macht mir Riesenspaß.“ Werde sie gewählt, wolle sie die Arbeit der Grünen in der rot-grünen Koalition stärken – und „kritisches korrektiv sein“, wenn nötig. 

Die Grünen in Niedersachsen treffen sich am 18. und 19. März in Celle zum Parteitag. Im Mittelpunkt der Landesdelegiertenkonferenz stehen die Wahlen für einen neuen Landesvorstand, teilte die Partei am Mittwoch in Hannover mit. Die bisherigen Landesvorsitzenden, Anne Kura und Hanso Janßen, haben bereits angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen.

Tritt neben Garlichs als Grünen-Chef an: Alaa Alhamwi aus Oldenburg. © Quelle: Johannes Bichmann

Die Grünen werden traditionell von einer Doppelspitze geführt. Neben Garlichs hat Alaa Alhamwi aus Oldenburg parteiintern seine Kandidatur angekündigt. Der 39-Jährige ist promivierter Ingenieur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oldenburg und sitzt für die Grünen im Oldenburger Stadtrat.

Garlichs lebt in Hannover und war bis vor Kurzem Vorsitzende des Stadtverbands der Grünen in Hannover. Sie studiert an der Leibniz-Universität Politologie und pendelt nach Berlin, wo sie als Büroleiterin für die Grünen-Bundestagsabgeordnete Christina-Johanne Schröder aus der Wesermarsch arbeitet. Werde sie zur Landesvorsitzenden gewählt, gebe sie den Job in Berlin auf.

Garlichs gilt als Ausnahmetalent mit viel politischem Gespür. Sie wurde in Hannover geboren und hat an der IGS Roderbruch ihr Abitur gemacht. Garlichs bezeichnet sich als queer. Sie lebt mit der früheren Grünen-Landtagsabgeordneten Imke Byl in einer Beziehung. „Ich trete dafür an, grüne Partei und Politik zukunftsfest aufzustellen und dabei Menschen im Blick zu haben, die sonst häufig nicht gehört werden“, sagte Garlichs.