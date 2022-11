﻿Droht Hannover nach der Corona-Pandemie eine gefährliche Grippewelle?

Nachdem die Grippesaison in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Schutzmaßnahmen quasi ausgefallen war, kommt es in diesem Jahr außergewöhnlich früh zu einem Anstieg der Influenzafälle. Droht Niedersachsen eine heftige Grippewelle?

Hannover. Ungewöhnlich früh kommt es in diesem Jahr zu einem starken Anstieg von Grippefällen. Seit Anfang Oktober sind nach Angaben des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) bereits 433 Influenza-Fälle gemeldet worden. In der Region Hannover waren es in diesem Zeitraum 142 Grippefälle. Die gute Nachricht: Bisher gibt es keine bestätigten Influenza-Todesfälle. Das geht aus den statistischen Wochenberichten der Landesbehörde sowie des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es in der Region im selben Zeitraum sechs gemeldete Grippefälle, 2018 sogar nur zwei. Das Landesgesundheitsamt bestätigt: „Derzeit sind die Influenza-Fallzahlen überdurchschnittlich hoch.“ Die Zahl der Grippe-Infektionen steige in diesem Jahr außergewöhnlich früh, normalerweise beginne die Influenza-Saison erst in ein bis zwei Monaten, heißt es weiter. Allerdings könnten die Zahlen sogar noch deutlich höher liegen, denn nicht jeder Infektionsfall werde registriert.

Grippe macht bereits 16 Prozent der Infektionen aus

Doch obwohl der Anteil der positiv auf Influenza getesteten Proben auf einem für die Jahreszeit hohen Niveau ist, habe die Grippewelle in Niedersachsen noch gar nicht begonnen, teilt das Landesgesundheitsamt in seiner Statistik abschließend mit. Der Anteil von Influenza-Erkrankungen liege aktuell bei 16 Prozent. Doch wann man von einer Grippewelle spricht, legt das Robert-Koch-Institut in Deutschland per Definition fest. Demnach beginnt eine Grippewelle erst, wenn in mindestens 20 Prozent der Fälle, in denen ein Virus entdeckt wird, dies ein Influenzavirus ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dass die Grippe-Infektionen in diesem Jahr besonders früh und besonders schnell ansteigen, steht auch im Zusammenhang mit der Pandemie, erklärt der Präsident des Landesgesundheitsamts, Fabian Feil: „Wir müssen berücksichtigen, dass in den letzten beiden Wintern die Grippewellen praktisch ausgefallen sind und wir in diesem Jahr mit weniger Infektionsschutzmaßnahmen in den Herbst starten.“ Die strengen Corona-Schutzmaßnahmen schützten in den Vorjahren auch vor der Grippe.

Corona-Regeln haben Grippe zwei Jahre in Schach gehalten

Könnte Hannover und dem restlichen Bundesland in diesem Jahr eine gefährliche Grippewelle drohen? Ralf Dürrwald, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Influenza am RKI, sagt: „Der Verlauf einer Grippesaison hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und lässt sich generell nicht vorhersagen.“ Die Schwere einer Grippewelle könne immer erst im Nachhinein beurteilt werden. Das RKI hält es aber für „denkbar“, dass die Bevölkerung nach zwei grippefreien Jahren anfälliger ist für die Erreger.

Mediziner hatten von zu erwartenden Nachholeffekten gesprochen. Wohl auch deshalb, weil durch die strikten Corona-Regeln die Immunsysteme der Menschen geschwächt sind. Zu beobachten war das zuletzt auf der Südhalbkugel in Australien. Dort hatte es eine relativ heftige Grippewelle mit vielen Erkrankungen gegeben, die ebenfalls ungewöhnlich früh und mit sehr steilen Anstiegen der Erkranktenzahlen begonnen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ministerin Behrens rät zur Grippeimpfung – aber nicht allen

Das Landesgesundheitsamt will bisher keine klare Prognose für die Saison abgeben. NLGA-Präsident Feil sagt aber: „Dass wir derzeit verhältnismäßig hohe Fallzahlen haben, muss nicht zwingend heißen, dass wir den Anfang einer heftigen Grippewelle auf uns zukommen sehen. Dennoch sollten wir darauf vorbereitet sein und die zur Verfügung stehenden Mittel zur Vorbeugung von schweren Erkrankungsfällen nutzen.“

Gemeinsam mit Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) ruft er insbesondere die Risikogruppen dazu auf, sich gegen die Influenza impfen zu lassen. Vor allem für Ältere und Vorerkrankte könne die Grippe lebensgefährliche, im schlimmsten Fall sogar tödliche Folgen haben. Um das Grippe-Risiko zu reduzieren, empfiehlt RKI-Mann Dürrwald neben der Impfung auch das Tragen von Masken und regelmäßiges Stoßlüften.

Von Britta Lüers