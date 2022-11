﻿Influenzafälle nehmen stark zu: Das sind die wichtigsten Informationen zur Grippewelle

Hannover. In Deutschland könnte sich in Kürze eine Grippewelle aufbauen – was Sie darüber wissen müssen:

Wann spricht man von einer Grippewelle?

Das hat das Robert-Koch-Institut (RKI) per virologischer Definition festgelegt. Im Nationalen Referenzzentrum für Influenzaviren im RKI werden kontinuierlich Proben von Patienten mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion untersucht. Das Referenzzentrum prüft, welche Viren in den oberen Atemwegen nachweisbar sind. Dazu gehören Rhinoviren, respiratorische Synzytialviren (RSV), aber auch Corona- und Grippeviren. Stark vereinfacht kann man sagen: Wenn in jeder fünften Patientenprobe tatsächlich Influenzaviren nachgewiesen werden – die sogenannte Positivrate also bei etwa 20 Prozent liegt – hat die Grippewelle begonnen.

Und was genau versteht man unter einer Grippesaison?

Als Grippesaison wird laut RKI der Zeitraum bezeichnet, in dem Influenzaviren hauptsächlich zirkulieren. Das ist in Deutschland, also auf der nördlichen Halbkugel, üblicherweise zwischen der 40. Kalenderwoche (Anfang Oktober) und der 20. Kalenderwoche (Mitte Mai).

Warum breiten sich Grippeviren im Winter stärker aus?

Dazu heißt es beim Robert-Koch-Institut: „Influenzaviren sind bei niedrigen Temperaturen und in trockener Luft stabiler. Außerdem wird vermutet, dass die Schleimhaut der oberen Atemwege bei trockener Luft anfälliger für eine Infektion und das Immunsystem im Winter weniger schlagkräftig ist als im Sommer.“ Ein weiterer Faktor könnte sein, dass man sich im Winter längere Zeit zusammen mit anderen Menschen in weniger belüfteten Räumen aufhält. Schließlich muss für das Entstehen einer Grippewelle erstens eine genügend große Anzahl an empfänglichen Personen in der Bevölkerung vorhanden sein und zweitens ein genügend großer Eintrag an infektiösen Patienten in die empfängliche Bevölkerung erfolgen.

Warum lässt sich der Verlauf einer Grippesaison kaum vorhersagen?

Nach Aussage der Arbeitsgemeinschaft Influenza beim RKI ist es offen, in welcher Häufigkeit die einzelnen Influenzavirus-Subtypen oder Linien in der Grippesaison auftreten werden. Auch die Zahl der Influenzaerkrankungen wie auch die Zahl der Influenza-bedingten Todesfälle kann von Saison zu Saison stark schwanken. Die Einschätzung der Schwere einer Grippewelle sei erst nach der Saison möglich. Das gilt auch im Kontext der Corona-Pandemie: So sei es nicht abzuschätzen, welchen Effekt die ausgefallenen beziehungsweise sehr kurzen Grippewellen in den vergangenen zwei Jahren auf den Verlauf der kommenden Saison haben wird. Eine höhere Grippe-Anfälligkeit wird vielfach vermutet. Auch kann die Influenza-Aktivität in verschiedenen Regionen der Welt sehr unterschiedlich verlaufen.

Wie viele Menschen erkranken im Schnitt in einer Saison an der Grippe?

Die Zahl der Infektionen während einer Grippewelle wird nach RKI-Angaben auf 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung geschätzt, was in Deutschland etwa 4 bis 16 Millionen Menschen entspreche. Die Zahl der Todesfälle kann bei den einzelnen Grippewellen stark schwanken, von mehreren hundert bis mehr als 25.000 in der Saison 2017/18.

Sind alle Menschen gleichermaßen gefährdet, schwer an der Influenza zu erkranken?

Nein. Aber grundsätzlich kann jeder, auch kleine Kinder, an der Grippe erkranken. Erwachsene machten die Grippe in der Regel aber ohnehin nur alle paar Jahre durch, so der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl. Wie folgenschwer eine Grippe verläuft, hängt vom Alter und möglichen Grunderkrankungen ab. Das höchste Risiko für schwere Verläufe und Todesfälle haben ältere Menschen. Laut RKI klingt hingegen eine Influenza-Erkrankung bei gesunden Kindern oder bei Erwachsenen unter 60 Jahren in der Regel ohne schwerwiegende Komplikationen ab. Auch deshalb empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Influenza-Impfung nur für bestimmte Personengruppen – insbesondere für Risikopatienten und Menschen mit einem hohen Ansteckungsrisiko. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Stiko von einer Influenzaimpfung anderer Personen abrät.

Wie viele Grippeimpfdosen hat das Land Niedersachsen in dieser Saison vorrätig?

„Für Niedersachsen stehen in dieser Grippesaison nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung rund 1,7 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Damit können alle Impfwilligen versorgt werden“, teilt Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) mit. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, lässt sich die Ministerin am Dienstag im Landesgesundheitsamt gegen die Influenza impfen.

Von Britta Lüers