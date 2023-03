﻿Ausschreibung von Printmedien: GEW unterstützt hannoversche Buchhändlerinnen und Buchhändler

Hannover. Im Streit um die geplante europaweite Ausschreibung eines Großauftrags der Stadtbibliothek bekommt der lokale Buchhandel jetzt Unterstützung von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Es sei nicht nachzuvollziehen, warum sich der Rat der Stadt nicht vollständig, uneingeschränkt und geschlossen hinter die lokalen Händler stelle, sagt GEW-Gewerkschaftssekreträrin Maren Kaminiski. Die Stadtbibliothek will die Lieferung ihrer Printmedien inklusive Veredelung der Bücher europaweit ausschreiben, viele der derzeit rund 35 inhaberführten Buchläden in Hannover könnte dies die Existenzgrundlage kosten. Es geht um ein Auftragsvolumen von insgesamt 485.000 Euro, einzelne Buchläden befürchten Umsatzverluste zwischen 10.000 und 30.000 Euro. „Vorlesetage in Kooperation mit den lokalen Buchhandlungen, fachkundige, unkomplizierte Beratung und Beschaffung von Büchern in Klassensätzen zur Abholung vor Ort, das alles steht auf dem Spiel“, sagt Kaminski.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Vorgaben der Rechnungsprüfer nicht bindend“

Die Verwaltung sei nicht gezwungen, eine europaweite Ausschreibung zu machen, auch wenn das Rechnungsprüfungsamt dies fordere. Dass die Stadt dies nicht immer tue, zeige der Bau eines neuen Gymnasiums in Bemerode. Obwohl die Rechnungsprüfer Bauvorhaben in Öffentlich-privater Partnerschaft kritisch gegenüberstehen, hatte die Verwaltung dieses Modell dennoch gewählt. „Den Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes zu folgen oder auch nicht ist immer eine politische Entscheidung“, hebt Kaminski hervor. Den lokalen Buchhandel mit dem Argument des Einsparens von öffentlichen Geldern unter Druck zu setzen sei für die GEW nicht hinnehmbar. „Wer leichtfertig Beschäftigung aufs Spiel setzt und weiteren gewerblichen Leerstand provoziert handelt unverantwortlich. Wer ganz Hannover im Blick haben will, handelt niemals so kurzsichtig.“

Buchhändler starten Onlinepetition gegen Ausschreibung

Die GEW empfiehlt die Unterzeichnung der Onlinepetition gegen die europaweite Ausschreibung, die der Buchladen Annabee aus Linden gestartet hat. Die Petition hat inzwischen mehr als 2800 Unterstützer. Im Mai wird sich der Kulturausschuss erneut mit dem Thema befassen. Auch SPD, Grüne und CDU unterstützen die Buchhändler und fordern den Verzicht auf eine europaweite Ausschreibung.