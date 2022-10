Großbrand an der Schillerschule: Polizei Hannover sucht drei jugendliche Zeugen

Ein knappes halbes Jahr ist seit dem Großbrand an der Schillerschule in Hannover-Kleefeld vergangen, doch die Ermittlungen dauern noch immer an. Fest steht nur, dass jemand das Feuer absichtlich gelegt hat. Die Polizei sucht jetzt drei Jugendliche als wichtige Zeugen.