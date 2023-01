﻿Großbrand in Eldagsen: Mehrere Feuerwehren aus Springe seit frühen Morgenstunden im Einsatz

Alarm in den frühen Morgenstunden: Seit circa 3 Uhr sind am Dienstag mehrere Feuerwehren aus dem Springer Stadtgebiet in Eldagsen im Einsatz. In der Langen Straße ist ein Haus in Brand geraten. Die Ortsdurchfahrt wird wohl noch bis zum Mittag gesperrt sein.

