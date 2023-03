﻿Große Verlosung von 5x2 Plätzen: Fliegen Sie mit TUIfly nach Ibiza

Vor 50 Jahren fand der Erstlingsflug der heutigen TUIfly nach Ibiza statt. Zum großen Jubiläum wird der Flug wiederholt – und Sie können dabei sein. Am 30. März geht es von Hannover nach Ibiza, am nächsten Tag zurück. Dazwischen liegen die große Jubiläumsfeier und eine Übernachtung im Top-Hotel. Wir verlosen 5x2 Tickets.

Hannover. 1700 Mitarbeiter, 22 eigene Flugzeuge, allein in diesem Sommer 500 Flüge wöchentlich zu 23 Sonnenzielen von Mallorca und Kreta bis zu Dakar im Senegal, das neu im Sommerflugplan ist. TUIfly ist eine der größten und erfolgreichsten Fluggesellschaften Deutschlands. Am 30. März 1973 startete die damals als Hapag-Lloyd Flug gegründete Tochtergesellschaft der Reederei Hapag-Lloyd den Flugbetrieb mit dem Premiereflug von Hamburg nach Ibiza. Das ist jetzt 50 Jahre her, TUIfly feiert Jubiläum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anlässlich dieses runden Geburtstages wird der Erstlingsflug von 1973 im Jahr 2023 wiederholt. Natürlich wieder an einem 30. März, diesmal allerdings wird vom Flughafen Hannover-Langenhagen abgehoben, wo TUIfly längst Sitz und Zentrale hat. Morgens gegen acht Uhr wird eine weiß-blaue Boeing 737 abheben und zweieinhalb Stunden später auf der beliebten Balearen-Insel landen. Mit im Flugzeug sitzt als Ehrengast Helmut Spitzer, der beim Premiereflug vor 50 Jahren der Flugkapitän war.

Zum Geburtstag hat TUIfly ein Jubiläumsgeschenk im Gepäck: fünf Leser dürfen samt Begleitung mitfliegen, im 4,5-Sterne-Hotel Torre del Mar mit traumhaften Meerblick übernachten, kulinarische Köstlichkeiten genießen, die große Jubiläumsfeier erleben und am Mittag des nächsten Tages wieder zurückfliegen nach Hannover.

Mitmachen und gewinnen ist ganz einfach: Klicken Sie hier! Bis Donnerstag, 23. März, 13 Uhr, haben Sie die Chance auf eine Teilnahme. Vielleicht sitzen Sie am 30. März mit in der Jubiläumsmaschine auf dem Weg in den sonnigen Süden.